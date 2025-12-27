75歲李龍基爺孫戀疑翻車！嫩妻出獄後消失「被拍另有老公」

75歲香港男星李龍基被稱為「皇帝專業戶」，近年他談起爺孫戀，與小他36歲大陸女友王青霞（Chris Wong）交往，女方去年因逾期居留、使用虛假文書等罪，被判有期徒刑25個月，扣掉假期後今年8月王青霞出獄，李龍基還捧了60朵玫瑰花接她重返自由。最近傳出王青霞消失，被拍回家鄉接父親的公司工作，身邊疑似還有個結婚多年的老公，對此，李龍基的態度也耐人尋味。

據港媒報導，今年8月李龍基高調接女友王青霞出獄，先前更放話兩人會在深圳結婚，並幫王青霞申請到香港定居，接著又改口幫王青霞在珠海準備了房子，真相令人霧裡看花。今年冬至，一名叫Hugo的網友在自己的YouTube頻道「導遊哥哥」爆料，指李龍基和王青霞根本沒結婚，且女方父母在佛山有自己的房產和土地，家境不俗，王青霞消失是回老家工作。

今年冬至12月21日，Hugo拍到王青霞在佛山父母開的工廠幫忙，穿白衣白褲幫忙搬東西，與過去嬌嬌女形象有落差，晚上王青霞就近在工廠內吃飯，Hugo稱同桌的除了有王青霞母親，還有與王青霞結婚多年的陳姓丈夫，畫面溫馨；而先前就有網友稱王青霞早在2007年就結婚，2009年生下一子。

Hugo還訪問到自稱是王青霞家鄉的居民，承認多年前曾經聽說他們家辦喜事，但不確定新娘身分。《香港01》將王青霞與母親、老公吃飯的照片拿去求證李龍基，他先證實拍到的是王青霞父親的工廠，但問王青霞是否已經有老公？李龍基沒一口否認，指說：「等我了解過後再回答你，我知道你還有其他照片在手上，可否多發些給我，好讓我多了解，感謝你」，沒否認是否有被欺騙戴綠帽。

