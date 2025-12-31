75歲李龍基證實爺孫戀分了！誤當小王拒跟對方老公道歉

75歲香港男星李龍基近年高調談爺孫戀，與小他36歲大陸女友王青霞（Chris Wong）交往，女方因逾期居留、使用虛假文書等罪，被判有期徒刑25個月，今年7月出獄後，李龍基本來放話要娶對方，未料王青霞人間蒸發，還被拍到在老家佛山疑似有老公。今(31日)李龍基受訪承認已經和王青霞分手，並表示自己不知情、誤當小王，不知者無罪，不打算跟王青霞老公道歉。

李龍基先前高調宣布跟王青霞交往，還上節目大談床笫之事，稱兩人性生活美滿，「當然有啦，一個星期譬如十幾次…開玩笑…正常正常啦」，接著又改口說大約兩次，但有時候不只，而王青霞去年出因逾期居留、使用虛假文書等罪名入獄，李龍基當時不離不棄，表示會寫信給女友，更發誓等對方獲釋，兩人就結婚。

今年7月，李龍基帶著60朵玫瑰花到監獄外接王青霞重獲自由，然而女方不久後消失。名叫Hugo的網友在自己的YouTube頻道「導遊哥哥」爆料，指李龍基和王青霞根本沒結婚，且女方父母在佛山有自己的房產和土地，王青霞目前回老家工作，且王青霞早在佛山2007年就結婚，2009年生下一子，Hugo也拍到王青霞跟老公、媽媽同桌吃飯的照片。

對此，李龍基第一時間態度不敢確定，據《星島頭條》報導，李龍基承認和王青霞在冬至期間已經分手，後來才發現自己誤當了小王，兩人溝通確認後，李龍基保證不會有極端行為，事情才水落石出；李龍基數度哽咽，念及過去的美好回憶，他沒怪罪王青霞，至於是否會跟王青霞老公和兒子道歉，李龍基連說了8次「不會」，並透露對方姓陳，祝他們一家幸福，未來不會因此拒絕再談戀情。

