75歲李龍基「爺孫戀」破裂！交往14年才知女友已婚 痛哭拒道歉：不知者無罪

75歲港星李龍基與小他36歲的王青霞（Chris）交往14年，備受關注的「爺孫戀」在近日正式畫下句點。李龍基接受《星島頭條》專訪，首度證實兩人已分手，並在鏡頭前情緒潰堤，坦承自己直到最後才發現，原來在這段關係中成了第三者。

先前有YouTuber爆料，指出王青霞早在2007年就已於大陸和一名陳姓男子結婚，並育有一個現年16歲的兒子，冬至當天她與家人一起用餐被拍，消息傳回香港後引發譁然。當時李龍基被問及此事，僅低調表示仍需進一步了解，然而如今證實分手，為這段14年的感情劃下句點。

李龍基坦言，確實是看到爆料照後才清醒過來：「我什麼都明白了，我是第三者。」雖然語氣平穩，但仍難掩激動情緒，多次悲痛掩面落淚。他表示，自從今年王青霞出獄回到大陸後，彼此的聯繫就已經漸漸減少，直到冬至後正式分手，兩人是和平分開，事前也談清楚，他承諾不會做出任何極端行為，也不會傷害對方，目前仍保持聯絡。

李龍基和女友相識相戀超過10年，直到近日才知道對方已婚。（圖片來源：IG kay.h.li）

回顧兩人相識過程，李龍基曾透露，約10多年前在灣仔港鐵站偶遇王青霞，當時對方因為誤把他認成朋友而交換聯絡方式。後來王青霞再到香港時主動聯繫，兩人因此逐漸熟識，感情也就此展開。戀情在2019年後變得公開，李龍基坦言王青霞的出現是他與第二任妻子離婚的重要原因，基於愧疚選擇淨身出戶，將名下物業留給前妻。

這段感情在2024年迎來重大轉折，王青霞因涉及逾期居留、使用虛假文書及非法工作等案件遭判入獄。服刑期間，李龍基多次前往探視，並始終公開表示不離不棄，甚至承諾對方出獄後就結婚。今年7月，王青霞刑滿後被遣返回大陸，返回佛山老家生活，兩人互動也逐漸轉為低調。

事實上，早在數個月前就有人爆料王青霞已婚，但李龍基表示站在自己的立場，「愛一個人就要相信對方」，所以從未主動追問過女友的婚姻狀況，只是單純認為多年相處，感情自然會有結果。他坦言，送王青霞出獄返回大陸時，自己仍不知道對方已有家庭，甚至真的打算和她結婚，直到親眼看見女友和丈夫共度冬至的畫面，才醒悟自己是第三者。

談到被背叛的感受，李龍基直言當下相當難受，但轉念一想，認為成全別人的家庭也是一件好事，看見王青霞有家庭、有幸福的生活，「這樣才是對的。」對於是否會對王青霞的丈夫與兒子感到抱歉，他多次強調自己並非明知故犯，「不知情就無罪」，在知道真相後，唯一能做的就是祝福對方家庭美滿、生活平安，不會為此道歉。

