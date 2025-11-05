75歲林尚武病逝！生前抗癌20年 演出《射鵰英雄傳》丘處機走紅

資深港星林尚武抗癌超過20年，傳出心臟病發逝世，享壽75歲。（圖／東網）

資深港星林尚武演出金庸劇《射鵰英雄傳》中的「丘處機」一角廣為人知，抗癌超過20年的他，近來傳出心臟病發逝世，享壽75歲，噩耗傳出後，震驚香港演藝圈。

林尚武1989年進入TVB電視台，演出演藝圈首部作品《燃燒歲月》，在劇中扮演太監御廚「蒲公公」，精湛演技累積一票粉絲支持，知名度隨之攀升，短短7年就演出40多部港劇，其中以《射鵰英雄傳》中的「丘處機」一角廣為人知，沒想到1994年健康亮起紅燈，就醫檢查被診斷出罹患鼻咽癌，不過他並未因此喪志，積極與病魔對抗，病情逐漸受到控制。

生前與癌症對抗超過20年的林尚武，身體還有多處病痛，2004年因為感冒細菌入侵體內，導致右耳失聰，2009年發生嚴重偏頭痛，只能忍痛解散創立的「如林服務社」劇團，2017年現身慈善活動時，只見他身形消瘦、配戴助聽器，加上飽受化療後遺症所苦，影響到頸神經，導致口齒不清晰，在語言表達上出現困難，讓人看得相當心疼。

林尚武過去受訪時，表示一直都有「戲癮」，不過因為口齒問題，只能忍痛放棄演戲，專注於文稿創作、作詞作曲，不因為病痛而屈服的他，2013年榮獲「十大再生勇士」傑出生命獎，如今不幸病逝，讓人不勝唏噓。

