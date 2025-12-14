75歲民歌教父楊弦離世！殷正洋悲痛證實 遺孀「處理後事」現況曝

記者徐珮華／綜合報導

「民歌教父」楊弦上月22日登上「台北大巨蛋民歌大團圓」演出，沒想到時隔不到1個月，今日稍早傳出他於昨（13）日離世消息，享壽75歲。據悉，中華音樂人交流協會理事長殷正洋悲痛證實噩耗，透露楊弦遺孀目前正處理後事，協會也將開會討論如何協助治喪。

楊弦離世享壽75歲。（圖／中華音樂人交流協會提供）

楊弦1975年於中山堂舉辦現代民謠創作演唱會，為台灣現代民歌揭開序幕。而他2021年曾因缺血性中風緊急送醫，一度右側手足癱瘓、臉部與喉部肌肉失調，急救後轉診治療，近年努力重返舞台演出。今年適逢民歌50週年，他親自登上「民歌50」演出，格外具有意義，如今卻成了人生最後舞台。

殷正洋證實楊弦離世噩耗。（圖／寬宏藝術提供）

「民歌天后」鄭怡稍早發文哀悼，透露下午有朋友在群組表示聯絡不到楊弦，傍晚才透過新聞得知其過世消息。上月與楊弦在民歌50同台的她，回憶對方當時帶領70多位歌手連唱7小時，感性喊話：「楊弦大哥，任務達成，望您在天上好好安歇，弟妹們會繼續傳承，讓民歌生生不息！」

