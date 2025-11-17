75歲洪金寶認曾用「幹細胞」！ 揭與李連杰「集體回春」換血延壽真相

洪金寶、李連杰近日狀態被指「集體回春」，各種陰謀論四起。翻攝亞洲電影大獎、李連杰微博

李連杰16日上傳了一段談中國功夫的影片，表示希望蒐集年輕人的意見，大家一起推廣中國的武術、功夫跟太極，影片中他神情活潑、動作敏捷有力，相較年初他曾被拍到白髮蒼蒼、神色憔悴甚至需要輪椅輔助，被網友驚嘆是「返老還童」，而最近洪金寶的身體狀態也出現逆轉，讓「集體回春」現象成為熱門話題。

李連杰的「逆生長」引起了網路離奇謠言的發酵，其中流傳最廣的便是他接受了「心臟移植續命」的陰謀論。而75歲的洪金寶之前因膝蓋手術與糖尿病影響，多次被媒體拍到需要依賴輪椅出行。但近期他公開現身時，已能拄拐甚至獨立行走，甚至被目擊健步去購買滷鵝，身型狀態都年輕不少。

廣告 廣告

為此，李連杰在影片《這是一個坦誠相待的週末》中，赤裸上身、展示前胸後背，證明身體光滑、毫無手術疤痕。無奈網民繼續抓BUG，稱其頸紋明顯，但身體皮膚光滑，應該是穿了「假皮膚衣」遮掩疤痕。

李連杰拍脫衣影片自證無外界「換心」傳言，仍被指是穿上了假皮膚衣遮掩疤痕。翻攝李連杰微博

甚至中國網紅宋祖德日前也發文表示李連杰最近神態、聲音及口音與過往落差極大，亦有網友質疑李連杰近期動作「似小女孩般活潑」與昔日沉穩形象不符，懷疑現在出現的是複製人或假李連杰（替身），呼籲警方嚴查。

好友向太（陳嵐）則表示，李連杰先前看起來憔悴，全是因為形象管理不佳，他之前不修邊幅、沒染頭髮，「現在修邊幅了，染頭髮了，看起來好多了。」也有親友出面解釋李連杰其實私下個性很活潑，現在只是在影片上「恢復本性」。至於李連杰本人也公開回應，強調與謠言中牽涉的已故武僧「素不相識」，不應該拿別人的不幸來炒作，呼籲公眾應獨立思考，勿盲目跟風。

而洪金寶如今可以甩開輪椅，他解釋狀態改善是透過嚴格控制飲食，包括減少糖分和碳水化合物的攝取，配合持續的復健訓練，成功減輕體重，進而逐步恢復了行動能力。

但他也提及曾嘗試過「幹細胞治療」2017年洪金寶在電影發佈記者會上透露，之前他接受了一種特殊治療以解決膝蓋問題。醫生會從他的膝蓋中抽取了一些黃色的液體，然後通過處理再將其注回，這個治療方式可以讓他膝蓋在三年內保持健康，並警告他，因患有糖尿病，需要減輕體重來維持身體健康。

洪金寶與老婆高麗紅出席亞洲電影大獎學會在越南胡志明市舉辦的「香港電影巡禮—越南站」活動，無須靠輪椅行動。翻攝亞洲電影大獎微博

而這個治療方式其實就是台灣已經核准的幹細胞治療。簡單來說，醫生提取患者自己的細胞並在實驗室中培養出幹細胞，注入另一個退化膝蓋以促進關節的自我修復和恢復健康。

洪金寶強調目前狀態還是必須靠自身努力。此外，部分影片中的美顏濾鏡和拍攝角度，也被質疑誇大了洪金寶的「年輕感」，一些路人的無濾鏡照片仍顯示洪金寶面部皺紋明顯。

此外，醫生指出，李連杰狀態回升並非「神秘科技」，而是他長期纏身的甲狀腺亢進獲得控制。李連杰自2013年確診甲狀腺亢進，長期服藥導致代謝紊亂、消瘦及早衰。今年 8 月，他因頸部良性腫塊接受切除手術，術後甲亢症狀意外緩解並停藥，代謝機能隨之恢復正常。

醫生指出，李連杰在甲狀腺亢進治癒後，配合低碘飲食、太極或游泳等溫和運動，體重回升後，體能自然恢復。而李連杰長年習武的身體底子也有幫助。李連杰近來頻頻露面，強調其目標是「以仁心傳武術精神」，持續推動武術文化，也將於2026年春節檔以武俠片《鏢人：風起大漠》復出。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／羅志祥證實罹患重症！2年前已寫好遺囑：怕老天爺突然把我關機

獨家／羅志祥鬆口與經紀人一對兒女關係「希望孩子冠上我的姓氏」

伊莎貝雨蓓難忘16年前與侯孝賢嗨唱KTV 讚《左撇子》夜市：今晚就去逛