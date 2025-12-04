75歲湯蘭花露面自曝「針頭恐懼」 不做醫美保養靠這幾招

【緯來新聞網】75歲資深藝人湯蘭花許久未露面，今（4日）出席的「2025聖誕文化藝術嘉年華」宣傳記者會時大方分享了她「健康至上」的養生哲學，透露她目前的生活重心是「忙著工作，這年紀健康第一，往這方向幫人注重自己健康」。談及保養，湯蘭花坦言她的方式極為簡單：「我的保養很簡單，努力用保養品，最好是天然，幫助膠原蛋白、皺紋。」由於她有深深的「針頭恐懼」，直言「我很怕針，很怕很怕」，因此她選擇了沒有侵入性的醫美療程，更依賴一雙手，堅持從早到晚由上往下按摩臉部。

湯蘭花久未露面。（圖／記者陳明中攝）

湯蘭花也以自身經驗，特別提醒年長者夜間保暖的重要性。她觀察到：「尤其是年紀大的我們，四五點的會咳嗽很厲害，所以以前我們常聽到救護車五六點很多。」她的預防之道是創造最佳的睡眠溫度：「睡覺用電毯、還有棉被，讓溫度最好的狀態。」她目前的工作就是將這些健康心得分享給身邊朋友，並表示「我們要學習科技的東西」。

湯蘭花保養得宜。（圖／記者陳明中攝）

在生活習慣上，她保持著極高的紀律，雖然沒有健康檢查，但固定會看醫生處理感冒等小毛病。她每天堅持喝下3000cc的水並多休息，表示「我就這些小毛病，沒有其他」。飲食方面，她的原則是以「內臟有沒有好處」為優先考量，因此在吃東西時都會想一想，油炸、辛辣、重口味和甜食她幾乎不碰。她坦言偶爾會受人影響吃一點點甜食，但嚴格限制「甜的就只吃一口」。



儘管這幾年因為感冒沒有持續固定運動，但她嘗試在瑜珈中找適合自己的、柔軟筋骨的運動。湯蘭花最後以一句話總結了養生的真正難題：「運動、吃大家都知道，但知道，做不到。」這句話也體現了她對維持健康這條路的深刻體悟。

