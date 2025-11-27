75歲糖友心悸、手抖！低血糖高風險因素曝 醫建議：採取「15/15法則」救急
75歲的許姓老翁多年來與第二型糖尿病共處，然而近半年來，他頻繁出現心悸、手抖、冒冷汗等症狀，甚至有時視線模糊、頭暈，差點暈倒。經過家人陪同就醫檢查後，才發現這些症狀竟是低血糖所致。醫師建議他調整飲食、運動及藥物，並密切監測血糖。此外，醫師也提醒，一旦發生低血糖症狀，可採用「15/15法則」來應急。
▲ 醫師提醒糖尿病患者若出現低血糖症狀，民眾要提高警覺。（圖／亞大醫院）
亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師張晶雅指出，許多長期與糖尿病共處的長者，往往只關注「血糖過高」的問題，卻忽略了「血糖過低」的潛在危機。以許老翁為例，過去他曾因夜裡視線模糊和虛弱差點跌倒，家人原以為只是疲勞，實際上是低血糖在作祟。若不及時處理，未來可能會引發更嚴重的意外。
張醫師進一步解釋，許多高齡糖尿病患者同時具有多項低血糖的高風險因素，例如腎功能下降、需要使用胰島素、合併多重慢性疾病及多重用藥等。這些狀況會降低體內代謝藥物的能力，使胰島素或部分降血糖藥物的作用時間延長，導致血糖容易下降得過快或過低。如果再加上飲食不規律、運動過量，或偶爾忘記補充點心，低血糖就可能在日常生活中隨時發生，成為高齡糖友常見卻容易被忽略的健康危機。
經過調整飲食、運動計畫與控制藥物劑量，許老翁的血糖終於回穩。醫師也建議他使用「連續血糖監測儀」（CGM）來追蹤血糖數據，這讓他重新找回外出的自信。他笑著說：「現在出門散步、買東西都踏實多了，再也不用擔心突然不舒服！」
張晶雅醫師提醒，當血糖降到70 mg/dL以下，身體就會發出警訊，包括心悸、冒汗、強烈飢餓感、頭暈、發抖甚至無力感。若血糖持續下降，可能導致語無倫次、意識混亂或昏迷，對高齡者更可能造成跌倒、骨折與住院風險。
因此，她建議，一旦低血糖發生，務必記住簡單又有效的「15/15法則」。立即補充15克快速吸收的碳水化合物，如三、四顆葡萄糖錠、一小杯果汁或一湯匙砂糖、蜂蜜，15分鐘後再次測量血糖，若仍低於70 mg/dL，就再補充一次。當血糖稍微回升後，再吃一份含碳水化合物與蛋白質的小點心，像是全麥餅乾配起司，避免血糖再度下降。
此外，張醫師也呼籲糖友務必規律用餐，不要空腹過久，避免因長時間未進食而突然掉入低血糖。每餐的碳水化合物、蛋白質與脂肪要均衡攝取，長者外出時更應隨身攜帶糖果或葡萄糖錠，以備不時之需。若於傍晚運動，睡前可適當加點心並依醫師指示調整夜間胰島素劑量，這樣可以更安心地維持日常生活品質，也能大幅降低緊急送醫的風險。
