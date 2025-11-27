75歲糖友頻心悸手抖 醫揭血糖「低比高更可怕」

一名75歲罹患第二型糖尿病多年的老翁，近半年頻繁出現心悸、手抖、冒冷汗等症狀，有時甚至視線模糊、頭暈，差點暈倒，就醫檢查後才發現竟是低血糖惹禍。

許多長期與糖尿病共處的長者，常把「血糖太高」視為唯一敵人，卻忽略「血糖過低」隱藏更大危機。（示意圖／Pixabay）

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師張晶雅表示，許多長期與糖尿病共處的長者，常把「血糖太高」視為唯一敵人，卻忽略「血糖過低」隱藏更大危機。以上述阿公為例，過去曾因夜裡視線模糊與虛弱差點跌倒，家人原以為只是疲勞，其實正是低血糖造成的問題，若沒有即時處理，未來恐怕會衍生更嚴重意外。

張晶雅指出，高齡糖尿病患者常同時具有多項低血糖的高風險因素，包括腎功能下降、需要使用胰島素、合併多重慢性疾病及多重用藥等情況，這些狀況會讓體內代謝藥物的能力下降，使胰島素或部分降血糖藥物的作用時間延長，導致血糖容易下降得過快或過低。若再加上飲食不規律、運動過量，或偶爾忘記補充點心，低血糖就可能在日常生活中隨時發生，成為高齡糖友常見卻容易被忽略的健康危機。

所幸經調整飲食、運動計畫與控制藥物劑量，許姓老翁的血糖終於回穩。醫師也建議他使用「連續血糖監測儀」(CGM)追蹤血糖數據，讓他重新找回外出的自信。許姓老翁笑說：「現在出門散步、買東西都踏實多了，再也不用擔心突然不舒服！」

當血糖降到70 mg/dL以下，身體就會發出警訊，包括心悸、冒汗、強烈飢餓感、頭暈、發抖甚至無力感。（示意圖／Pexels）

張晶雅醫師提醒，當血糖降到70 mg/dL以下，身體就會發出警訊，包括心悸、冒汗、強烈飢餓感、頭暈、發抖甚至無力感。若血糖持續下降，可能導致語無倫次、意識混亂或昏迷，對高齡者更可能造成跌倒、骨折與住院風險。

因此她建議，一旦低血糖發生，務必記住簡單又有效的「15/15法則」：立即補充15克快速吸收的碳水化合物，如三、四顆葡萄糖錠、一小杯果汁或一湯匙砂糖、蜂蜜，15分鐘後再次測量血糖。若仍低於70 mg/dL，就再補充一次。當血糖稍微回升後，再吃一份含碳水化合物與蛋白質的小點心，像是全麥餅乾配起司，避免血糖再度下降。

此外，張晶雅也呼籲糖友務必規律用餐，不要空腹過久，避免因長時間未進食而突然掉入低血糖。每餐的碳水化合物、蛋白質與脂肪要均衡攝取，長者外出時更應隨身攜帶糖果或葡萄糖錠，以備不時之需。若於傍晚運動，睡前可適當加點心並依醫師指示調整夜間胰島素劑量，將可更安心維持日常生活品質，也能大幅降低緊急送醫的風險。

