75歲翁住家床腳發霉突失智！醫：毒素穿透大腦

腎臟科醫師洪永祥分享一起特殊病例，一名75歲男性患者突然出現失智症狀，經診斷發現竟是黴菌毒素穿透大腦所致，在除黴與治療3個月後認知功能明顯改善。

一名75歲男性患者突然出現失智症狀，經診斷發現竟是黴菌毒素穿透大腦所致。（示意圖／Pixabay）

洪永祥在《健康好生活》節目中指出，這名患有高血壓的男性患者，原本每3個月固定回診追蹤，某次回診時眼神明顯渙散。患者兒子表示，父親平時喜歡找朋友下棋，卻突然變得不願外出、脾氣古怪，甚至連回家的路都認不得，出現明顯的失智跡象。

洪永祥表示，患者的皮膚問題也相當嚴重，下半身因黴菌感染導致皮膚大片泛紅，股癬、香港腳、灰指甲等症狀全部出現。經詢問後發現，患者居住環境相當潮溼，連床腳都已經發霉，於是建議對方趕快尋求皮膚科與神經內科的專業診斷。

患者的皮膚問題也相當嚴重，下半身因黴菌感染導致皮膚大片泛紅，股癬、香港腳、灰指甲等症狀全部出現。（示意圖／Photo AC）

洪永祥表示，患者兒子事後轉述，兩位專科醫師診斷出的病因一致，都判定是全身性黴菌感染引起的失智症狀。洪永祥解釋，黴菌毒素會穿過腦血管屏障，進入大腦後破壞記憶中樞與認知功能，患者在治療3個月並進行家中除黴後，大腦認知功能明顯改善，對話也有進步。

洪永祥提醒，若出現失智症狀，又發現身上有多處黴菌感染，就要小心傷腦元兇是黴菌毒素。建議家中濕度要控制在60%以下、保持室內通風、使用除濕機、衣櫃使用除溼盒，若家中物品已出現黴菌生長又無法處理，應包起來丟棄。

