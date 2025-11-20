75歲翁倩玉再見15歲自己！天后「清純模樣」重現 她親曝當年拍片秘辛

記者王培驊／台北報導

1970年遠赴日本萬國博覽會實地取景的電影《萬博追踪》今（20）日在台灣舉行首映，主演翁倩玉特別現身，睽違半世紀再次在大銀幕上看到自己20歲的模樣，讓她害羞直呼：「才發現已經過了半個世紀！很開心看到20歲的自己，也想不到原來我拍戲已經這麼多年了。」她也笑說當年每天工作滿檔，根本沒時間談戀愛，只能穿著高跟鞋在北海道、京都、奈良各地「游擊式」拍片，「不能被發現，一被看到就得立刻換地方」，回憶至今仍覺得是另一種壓力。

《萬博追踪》台灣首映當天加碼放映影視聽中心典藏的台影新聞片「電視明星翁倩玉」。（圖／國家影視聽中心提供）

今年「大阪・關西世博會」結束後，《萬博追踪》從拍攝地回到台灣放映，意義格外特殊。翁倩玉說，1970年的萬博以「未來世界」為主題，纜車、場館設計都像科幻場景；反觀2025年的世博則以「回歸自然」為概念，「以前大家看未來，現在我們想的是如何在地球上更乾淨、自然地活下去」，感慨兩個時代的不同視角。

台影新聞片「電視明星翁倩玉」中，「旅日電視紅星」翁倩玉和「寶島玉女」張美瑤夢幻同框。（圖／國家影視聽中心提供）

《萬博追踪》今年夏天在大阪上映掀起話題，不僅售票秒殺，更在全球影迷間掀起追加放映呼聲。翁倩玉透露，當時她到萬博現場觀影還被粉絲認出，她連忙比「噓」手勢，怕被圍觀造成騷動，但也笑說平常有人想合照，只要不是要搭車，她都來者不拒。

影視聽中心今日也加碼播放典藏新聞片《電視明星翁倩玉》，重現她六十年前剛結束旅日期程返台的珍貴畫面，讓她激動到直說「天啊！記憶都回來了」。看到與張美瑤的合照畫面，她忍不住感慨，「那時候台灣人瘋北海道，我在雪地穿高跟鞋跑，一輩子只有拍戲才會做這種事。」她感謝影視聽中心保存那段無法重來的時光，「那些片段提醒我，因為過去不能倒帶，所以更要珍惜現在。」

現年75歲的翁倩玉依舊保養得宜，被問到維持好狀態的秘訣，她語重心長說：「不要看後面，後面是歷史不能改，要看前面。開心和生氣都是24小時，你要選哪個？生氣皮膚會黑、內臟會硬，吃東西也吃不出味道。要找到方法原諒，因為人生最難的就是原諒。」

翁倩玉今年將與陳意涵一起擔任金馬頒獎嘉賓，將頒發最佳原創電影音樂與最佳原創電影歌曲。她坦言非常緊張，「Title、發音、名字都要對，我身邊的工作團隊比我還緊張。」她將在金馬典禮後回到日本，預計12月底再度來台宣傳新片《陽光女子合唱團》。文化部長李遠今日也到場支持，盛讚《萬博追踪》不只是一部電影，更濃縮了台灣一個時代的記憶；影視聽中心表示，這次大阪的成功經驗，也象徵數位修復跨越時代、跨越國界的全新里程碑。

