75歲翁倩玉離婚日籍尪 罕見談6年情「不能說失敗了」
75歲女星翁倩玉，睽違47年再度重返台灣大銀幕，在新片《陽光女子合唱團》中不僅演戲、唱歌、跳舞，還開口說台語，展現全方位才藝。她最近接受《話時代人物》訪問，提及與日籍畫廊經紀人鈴木洋樹曾經的婚姻，「不能說失敗了。」
這段婚姻維持六年，最後選擇和平離婚。翁倩玉回憶兩人初相見時，以為語言相通、都喜歡畫畫，生活上會有很多可以分享的地方，也透露，當年母親對她有一個期待，「媽媽說你有一天一定要結婚，你就結一次試試看，不行也沒關係，我就說OK。」
她原本覺得對方是不錯的人，沒想到婚後彼此想法不同，隨著時間過去，各走各的路。至今仍單身的翁倩玉直言，從未拒絕追求，「我的門是開著的，請大家進來，只是沒有人進來。」
翁倩玉9歲時參加兒童劇團，「我的朋友說要不要一起來，因為參加那個團體，就可以見到很多明星，一聽有這麼好的地方，就跟著一起去」。雖然3歲就到日本生活，能說流利的中、日、英文，但試鏡時只要遇到條件相近的日本女孩，製作人仍多半選擇日本人。
她告訴自己必須比別人努力三倍，「努力一倍還沒有跟上，努力兩倍剛好在一條線上，努力三倍的時候大家才能看到我」，也因此在29歲那年，成為第一位登上日本《NHK紅白歌唱大賽》舞台的台灣歌手。
更多精彩訪談內容，將於54台三立新聞台，週日（21日）晚間八點播出的《話時代人物》中呈現。
