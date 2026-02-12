75歲翁倩玉驚吐母逝！認《陽光》「跟媽有關的都哭」 素顏自摔全不假替身
翁倩玉曾以《真假千金》奪下金馬影后，近年年輕人對她的印象則以保健食品居多，她睽違47年再度接演國片《陽光女子合唱團》締造影史奇蹟。電影上映至今票房突破5億大關，更有望在春節期間超車《海角七號》登頂台灣影史冠軍。
翁倩玉今日（12日）現身台北大巨蛋秀泰影城，與導演林孝謙、編劇呂安弦一同出席謝票記者會，她打趣表示：「說實話，沒有想到會做得這麼大，看到票房那幾個0，我都數不清，破1億的時候我已經昏倒一次了！」
《陽光女子合唱團》被影迷戲稱為「挑戰哭點」的電影，片中有許多催淚橋段。翁倩玉表示，自己看到電影中跟媽媽相關的部份都會哭，並語重心長說：「想看媽媽就去看、想打電話給媽媽就打，要用勇敢表達對媽媽的愛，她知道會很感動，因為時間是有限的，但媽媽的愛是無限的。」
有感而發驚吐母親過世 素顏上陣演員本色
後來翁倩玉才驚吐，媽媽前陣子已經過世，「不過我拍這部電影時她還在。」2025年1月時，翁倩玉才對媒體表示，她常快閃台灣回來看97歲高齡母親，也因媽媽年紀大不想出門，媽媽愛聽翁倩玉唱日本童謠，她就一直唱給媽媽聽，媽媽還會謝謝翁倩玉說：「辛苦你了。」
翁倩玉在片中飾演關鍵角色「玉英奶奶」，為了真實呈現入獄後的滄桑感，她不僅素顏上陣，更在造型上下足苦功，每天都要花一個小時處理妝髮，「因為要把頭髮刷成白色，要用刷睫毛的刷子一根一根從底部刷上來，這樣看起來比較自然。」
雖然戲中穿獄服造型狼狽，但翁倩玉走在日本街頭竟被台灣觀眾認出詢問：「妳是奶奶嗎？」讓她開心回應：「我就是奶奶！」她回憶開演前15天票房還沒起步時，笑說：「我每天都在家唱我的歌〈祈禱〉。」如今的好成績讓她重燃對演戲的熱忱，直言：「很高興能回到演員身份，大家可能都忘記我是演員了。」
不請替身親自上陣 摔地板眾人驚呼
電影中一段餐廳大亂鬥的戲碼，高齡75歲的翁倩玉仍堅持親自上陣。她透露當時四肢與屁股都穿了護具，雖然動作是借位拍攝，但關鍵的摔倒動作是她主動要求撤換替身，「原本是請替身摔了幾次，但我決定自己挑戰！」翁倩玉親自演出被踢倒的畫面，這一摔讓現場工作人員集體驚呼，翁倩玉笑說，拍攝期間工作人員都一直叮嚀她不要踩到、不要摔倒，「但我眼睛還看得見啊！」
票房登頂就發萬元大紅包 期待馬年上金馬
隨著電影引發全台「哭哭大挑戰」熱潮，導演林孝謙坦言沒有翁倩玉就沒有這部片，為了感謝影后力挺，他當場加碼承諾票房每破1億就包1萬元紅包，目前電影已破5億，翁倩玉至少已有5萬元大紅包入袋。翁倩玉聽聞後笑得合不攏嘴，直呼現在高興到「氣都在全身跑。」
至於是否期待憑此片再奪金馬，她俏皮反問：「你說呢？呵呵呵。」並透露自己其實會騎馬，馬年遇上金馬獎，她不怕摔馬只求能「穩定上馬。」
