75歲翁闖鐵軌穿梭「撿蝸牛」 火車駛過警急勸離

花蓮秀林一名75歲老翁為了撿蝸牛闖入鐵軌，民眾看到趕緊報案，因為火車不斷從老翁身邊開過去，險象環生，他走了200公尺左右，被警方勸離，才發現已經多次走失，這回危險闖進鐵軌，也將依鐵路法開罰。

員警走進軌道內，因為有民眾報案，有人擅闖鐵軌，這一名75歲的陳姓老翁卻自稱在撿蝸牛。闖鐵軌翁vs.員警：「撿蝸牛喔，不能在這裡撿啦，（沒有，沒有啊），不能在這裡撿，我剛剛遠遠看你在這裡，不能在這裡撿，（好好好，我沒有......。）」

事發就在花蓮秀林，老翁從佳民村旁闖入鐵軌後，走了200公尺左右，不過現場好幾列火車高速通過，險象環生。

闖鐵軌翁vs.員警：「（火車來），你從哪裡進來的，你從哪裡進來這裡的。」

75歲陳姓老翁行動不便，曾多次迷路失蹤，這回又闖鐵軌，警方也緊急聯繫臺鐵工務段，請求往來列車減速慢行，火車又來，好幾列火車擦身而過，真的十分危險，最後老翁在員警攙扶下離開鐵軌。

闖鐵軌翁vs.員警：「你坐我們的車啦嘿呀，我之後再跟你講哪裡可以撿好不好，不要來這裡撿啦。」

新城分局佳民派出所長林萬德：「疑似有失智情形，同仁立即安撫其情緒，並攙扶引導至安全處。」

老翁為了撿嘎茲牡蠣，闖進鐵軌，涉犯鐵路法，將由鐵警依法查處，多次走失現在更危險闖進鐵軌，家人得再想想辦法，別讓老翁再趴趴造以免發生意外。

