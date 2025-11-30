75歲老翁逆向闖國道對撞「機車卡車頭爆燃亡」相驗結果曝：有失智病史

記者陳佳鈴／嘉義報導

75歲王姓老翁竟然騎乘機車逆向闖入高速公路北向內側車道，最後與正常方向行駛的自小客車正面撞擊，老翁連人帶車撞進自小客車頭並引發爆炸。（圖／翻攝畫面）

國道一號嘉義水上路段今（30日）凌晨一名75歲王姓老翁竟然騎乘機車逆向闖入高速公路北向內側車道，最後與正常方向行駛的自小客車正面撞擊，老翁連人帶車撞進自小客車頭並引發爆炸火燒車，王姓老翁當場死亡。檢警稍早完成相驗，初判死因為頭顱鈍性創傷合併燒灼傷與多處骨折，家屬向檢警指出，王男生前患有高血壓與失智症，近年行動多有不便，懷疑其可能迷途誤上國道，才發生車禍意外！

事故發生於凌晨3時42分，國道警方表示，王姓老翁不明原因騎機車自平面道路誤闖國道後一路逆向行駛，進入國道1號北向272.3公里處的內側車道。當時49歲林姓男子駕駛自小客車正常北上，因視線及反應時間受限，來不及閃避，雙方迎面猛烈撞擊，力量之大使得機車深嵌在車頭。

家屬向檢警指出，王男生前患有高血壓與失智症，近年行動多有不便，懷疑其可能迷途誤上國道。（圖／翻攝畫面）

撞擊後，兩車持續滑行數十公尺並擦撞內側護欄，隨即引發火勢，猛烈燃燒的火光照亮整個車道。警消到場時，機車以及小客車已被燒成骨架，王姓老翁倒臥在內側車道，明顯死亡。林男則在起火瞬間迅速逃離車內，僅受到驚嚇，並無受傷。

家屬向檢警指出，王男生前患有高血壓與失智症，近年行動多有不便，懷疑其可能迷途誤上國道。但確切逆向原因仍需依監視器、行車紀錄器及家屬補充資料進一步釐清。國道警方表示，目前已排除林男酒駕，並持續釐清案發前後的動線與肇責歸屬。

