75歲郭台銘「頭髮全白」摟妻放閃 「白頭原因」曝光！

娛樂中心／江姿儀報導



名媛曾馨瑩曾是名模林志玲的舞蹈教練，當年與鴻海集團創辦人郭台銘練舞擦出愛火，2008年結婚成為郭董愛妻，陸續生下2女1子，家庭生活相當幸福。她不時會在社群平台分享生活日常、出遊美照，2025年底她與老公郭台銘趁著閒暇之餘出國度假，並在IG曬出雪地合照，75歲郭台銘白髮出鏡意外成為焦點。





75歲郭台銘「頭髮全白」摟愛妻放閃 雪地白頭照掀熱議…曾馨瑩曝原因！

曾馨瑩2025年12月31日在IG發文，曬出郭董全家飛日本度假照，揪老公郭董同框放閃。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）

曾馨瑩2025年12月31日在IG發文，曬出郭董全家飛日本度假照，把全家人旅遊回憶剪輯成短片，還穿插幾張放閃照。只見她一身全白穿搭保暖又氣質，現身雪地揪老公拍照，緊緊挽著老公的手臂。郭台銘露出微笑比YA，夫妻恩愛感情羨煞眾人。其中一張，郭台銘脫下帽子、眼鏡，露出近乎全白的銀髮，但仍精神奕奕。照片曝光，引發網友高度關注，好奇郭董75歲近況。

75歲郭台銘甜蜜摟著愛妻合影，「頭髮全白」意外成為焦點。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）

曾馨瑩本月12日再度更新IG，於限時動態放上先前出遊照，暖心提醒「冷冷的天，大家多注意保暖喔」。事實上，針對郭董白髮一事，曾馨瑩過去曾受訪幫老公解釋原因，透露郭台銘考量健康因素，選擇不染髮，讓頭髮保留原本髮色，她也坦言「那都是尊重，我覺得大家可以接受自己的樣子也很好，如果他有興趣，我也會推薦給他。」。









原文出處：75歲郭台銘「頭髮全白」摟愛妻放閃 雪地白頭照掀熱議…曾馨瑩曝原因！

