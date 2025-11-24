南部中心／綜合報導

24日上午十點多，高雄一名75歲男子開車疑似操作不當，直接撞翻在路口停等紅綠燈的5台機車，導致5人受到輕傷，而且他肇事後沒有立刻停車，還闖紅燈繼續往前衝，直到被其他車熱心駕駛追上才停下來。

75歲駕駛疑操作不當撞5機車 肇事逃逸被熱心民眾追回

藍色汽車強行從後方衝撞，就像是打保齡球般，將機車通通撞開。（圖／民視新聞）

監視器拍下，好幾台機車停等紅路燈，突然一台汽車強行從後方衝撞，就像是打保齡球般，將機車通通撞開，甚至硬闖紅燈衝過路口，對向車道機車嚇得趕快閃開。遭撞機車騎士驚有餘悸，說聽到到砰一聲，整個人就飛出去了。還好自己停在比較靠邊，只是輕微微擦傷。目擊民眾也說，因為是靜止狀態下撞的，所以傷勢都比較沒麼嚴重。被撞機車騎士腳部多處挫傷，車身上也留下好幾處擦撞痕跡，就連後車燈也都碎裂。驚悚車禍發生在高雄正義路、鐵道街口，75歲陳姓駕駛開車衝撞停等紅燈的機車騎士，甚至還肇事逃逸被追了回來。被撞的機車騎士說，被撞的的騎士比較氣憤，還想追打肇事駕駛，事發當時當時看到他的神情好像很輕鬆，只說說他有保險。

廣告 廣告

75歲駕駛疑操作不當撞5機車 肇事逃逸被熱心民眾追回

肇事老翁沒有立刻停車，還闖紅燈繼續往前衝，直到被其他車熱心駕駛追上才停下來。（圖／民視新聞）

這起車禍造成5輛機車受到波及，3人被送往醫院，還有2人是自行就醫。警方獲報派人到場，初步判斷是駕駛操作不當，導致釀禍。高雄市苓雅交通分隊長潘益正說，本案無人酒駕詳細肇事原因，責任仍待交通大隊分析研判，另陳男闖紅燈行為，違反道路交通管理處罰條例第53條，處1800元以上5400元以下罰鍰。再看一次驚險畫面，好幾台機車被從後方撞得人仰馬翻，幸運的受傷騎士是都只輕傷，沒有大礙。全台接連發生多起70多歲長輩開車釀禍的意外，也讓高齡駕駛議題屢屢浮上檯面。

原文出處：75歲駕駛疑操作不當撞5機車 肇事逃逸被熱心民眾追回

更多民視新聞報導

又是七旬老翁！高雄75歲駕駛闖紅燈「暴衝」撞5機車

台南環保車失控！6車後段遭撞 變電箱也分離

子瑜發台灣私照：回家真好！一到南韓「秒PO心聲文」逼哭網

