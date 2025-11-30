75歲騎士半夜機車逆向上國道 嘉義段撞轎車起火身亡

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國道一號北上272.3公里嘉義水上段今天凌晨3點42分發生死亡車禍，75歲王姓老翁騎機車行駛在內側車道，與林姓男子駕駛的轎車發生撞擊，兩車起火燃燒，王男當場死亡，正由檢警釐清他逆向行駛的原因。

國道警方調查，國道1號北上272.3公里嘉義水上路段交通事故，75歲王姓老翁騎乘機車逆向行駛於內側車道，與行駛於內側車道由49歲林男駕駛的轎車發生撞擊，撞擊後王姓老翁摔落於內側車道，後續機車卡在轎車車頭，2車往前滑行並起火燃燒。

事故造成王姓老翁當場死亡，酒測值仍待法醫相驗，林男無飲酒情形，王男逆向原因及相關肇事責任仍待調查，並報請檢察官偵辦。

國道警方表示，用路人駕駛機慢車應注意標誌、標線指示，避免誤闖國道，如誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助。

