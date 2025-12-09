75歲「御用中風王」健康亮紅燈？他親解拄拐杖背後原因

資深港星潘志文，多次在港劇飾演中風角色，被網友封為「御用中風王」。(圖／微博)

75歲資深港星潘志文，曾是亞視一線小生，拍攝過許多膾炙人口的作品，由於多次在港劇飾演中風角色，被網友封為「御用中風王」，近來他被目擊搭地鐵外出時，手中還拄著一根拐杖，讓外界擔憂健康狀況是否亮起紅燈。

根據港媒報導，潘志文某天外出搭地鐵時被拍到，他當天身穿粉色襯衫搭配白色短褲，裝扮顯得格外年輕，雖然氣色頗佳，身體看起來也相當硬朗，不過手上卻拄著一根拐杖，不免讓人好奇身體是否不適，對於外界產生的種種疑慮，潘志文日前接受媒體訪問時，強調身體並無大礙，不用為他過度擔憂。

潘志文曾是亞視一線小生，拍攝過許多膾炙人口的作品。(圖／微博)

潘志文強調會拄拐杖外出，主要是自己從20歲開始，就是一名柺杖收藏家，至今已經蒐集數十支各式各樣的枴杖在家中，其中不乏海南黃花梨、金絲楠木等名貴木材，會拿著外出純粹是個人喜好而已，並非是健康出現疑慮，間接證實即便已經75歲，身體依舊相當硬朗。

對於近年圈內許多老戲骨相繼離世，潘志文坦言相當感概，但也強調活到這個年紀就是賺到了，目前除了要吃得好、保持健康，就是要及時行樂，而他在2013年從加拿大返港後，就將事業重心轉至大陸，不時在抖音及小紅書拍攝影片與網友互動，除了分享入行契機之外，還大方表示胡楓是自己多年來的偶像。

