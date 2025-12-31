75歲「御用皇帝」交往14年驚覺當小王 小36歲女友已婚生子！淚崩認分手：不怪她

李龍基受訪時認了失戀，兩度掩面淚崩。翻攝微博

有「TVB御用皇帝」之稱的75歲港星李龍基與小36歲的王青霞「爺孫戀」交往14年，不顧女方諸多爭議，甚至對方入獄也不離不棄，今年（2025年）7月迎接出獄時，李龍基還浪漫求婚，結果近日遭爆女方早已在老家結婚，還有一個16歲的兒子，李龍基獲知後，受訪時心碎認了分手。

王青霞2024年涉嫌在港逾期居留被拘捕，後續被裁定7項罪名，包括違反逗留條件、作不實陳述、偽造文書等，遭判刑2年1個月，今年7月刑滿釋放。李隆基也浪漫求婚，迎接女友出獄。結果近日王青霞爆出早已結婚生子的消息，李龍基也一度錯愕，第一時間表示仍在了解中。

李龍基（左）曾向王青霞求婚。翻攝微博

和平分手保證不做傻事 喊話外界別打擾女方

李龍基接受《星島頭條》訪問時表示：「一切明白，我是第三者了，祝他們幸福！」更兩度掩面淚崩。他提到，王青霞返回老家過冬至，之後就漸漸情淡，王青霞也被爆出已有家庭，知道瞞不住了，便向李龍基提出分手。李龍基現在已接受，表示：「我們聊過後，我保證不會做傻事，也不會傷害她，算是和平分手，依然會保持聯絡。」還喊話外界不要打擾女方生活。

兩人交往14年，李龍基竟都不知道對方已結婚，他也吐露原因，並不用「瞞婚」形容前女友，「站在我的立場，就算發覺有些少問題，愛一個人就要相信她。」從未過問王青霞婚姻狀況。李龍基也不怪她，表示兩人在一起時很開心，但拒絕向王青霞的丈夫、兒子道歉，他認為：「不知者無罪。」雖表示自己已「放下」，但還是忍不住傷感落淚。



