75立委辦公室、252國會助理完成「反助理費除罪化」連署 明邀立委表態

即時中心／徐子為報導



國民黨籍立委陳玉珍提修法，打算將助理費「除罪化」，明定助理費直接匯給立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引起跨黨派基層助理不滿，截至今（10）日上午11時，已有44間民進黨籍立委辦公室、24間國民黨籍立委辦公室、5間民眾黨委員辦公室及2個立院黨團，共計75間辦公室及252位助理參與聯署，並且持續增加中。連署發起人也邀請朝野立委明天上午8時50分在紅樓3樓共同連署，表達立場。





連署發起人劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞表示，會發起這波行動，是因為國會助理工會之前並未對此案及時採取任何積極行動，為了切實表達及反應眾多助理心聲而自主發起本次連署，也十分感謝連署期間獲得國會助理工會3位幹部之協助與勇敢參與連署的助理們。



連署發起人提到，將於明日上午8時50分在紅樓三樓，誠摯邀請朝野委員一同連署，期盼朝野委員與助理們站在一起，共同守護勞權。



發起人強調，國會助理與立法委員長期共同為台灣努力，勞動權益應受到法律保障，國會助理們堅決反對本次勞權嚴重倒退的提案，懇請提案委員聽見助理怒吼，立即撤回提案。





