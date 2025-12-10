75間國會辦公室逾250位助理連署反助理費除罪化！發起人邀立委們加入

截至上午11時，75間立委辦公室逾250位國會助理參與連署，反對助理費除罪化。（資料照片／鄒保祥攝）

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發助理反彈。有國會助理發起連署，呼籲撤回提案。截至今天上午11時止，已有75間立委辦公室、252位國會助理參與連署。連署發起人表示，明天上午將於立法院紅樓3樓公開邀請朝野立委一同連署；另外助理工會也證實陳玉珍今天上午親自致電表達溝通意願，他們都相當歡迎也提出3主張，將在明日拜會她。

針對陳玉珍提出助理費除罪化修法，部分國會助理日前自發性發起連署聲明，並到朝野立委辦公室尋求國會助理連署，呼籲陳玉珍撤案。

連署發起人劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞指出，國會助理與立委長期共同為台灣努力，勞動權益應受到法律保障，國會助理們堅決反對這次勞權嚴重倒退的提案，懇請提案立委聽見助理的怒吼，立即撤回提案。

據了解，由國會助理發起的撤案連署，截至上午11點，已有44間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室及2個立院黨團，共計75間辦公室及252位助理參與連署。

另外，陳玉珍今天受訪表示，希望助理們不要透過媒體放話，歡迎一起討論，對此國會助理工會也發出新聞稿，證實陳玉珍在今天早上致電，表達願與工會及國會助理們當面溝通，進一步瞭解公費助理對修正案意見及訴求，共同討論可行方案。

公會表示，針對陳玉珍釋出善意表達歡迎，期盼透過溝通，達成保障公費助理工作權益使命，將在集會後拜會她，對此也提出3主張，一、立法院公費助理工作權，應予保障，二、現行公費助理制度，應予維持。三、公費助理既有之權益及福利，應予入法。

工會幹部及連署發起人也表示，她們將於11日上午8時50分在立法院紅樓3樓，邀請朝野立委一同連署，期盼朝野立委與助理們站在一起，守護勞權。



