75％企業 願為AI人才加薪

搶AI人才！104人力銀行調查，AI工作機會9.9萬個、年增38％，跨域人才最吃香。（資料照片╱洪凱音台北傳真）

全球最大規模美國消費性電子展（CES）6日將於拉斯維加斯盛大登場，AI天王天后黃仁勳、蘇姿丰大咖齊聚，被譽為科技業年度風向球，台灣有逾140家廠商現場秀AI實力；104人力銀行表示，AI浪潮持續席捲求職市場，台灣產業對AI人才的需求快速升溫，根據內部最新數據顯示，AI相關工作機會數達9.9萬筆，不僅以年增38％的驚人速度增長，職務也從過去以技術為核心，擴展至業務銷售等，尤其具備AI素養與商務能力的跨域人才最吃香。

不只科技業 零售業積極導入AI

104人力銀行統計截至去年11月為止，AI相關工作機會9.9萬個，年增達38％，顯示台灣產業導入AI的腳步有顯著加快趨勢；104人力銀行也從《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》得出，因應AI數位轉型發展需求強勁，75％企業願意為具備AI開發技能的人才提供薪資加碼誘因，加薪的平均幅度達9.5％以上。

觀察AI相關工作的產業分布，近半數集中在電子資訊、軟體、半導體業，其次為軟體及網路相關業，批發、零售、傳直銷業也積極導入AI智能服務；職務類型以軟體、工程人員持續居首，工作機會共有近2萬個，顯示企業持續強化AI核心技術與系統建置實力。面對企業搶才戰白熱化，人力銀行也推出「AI職涯平台」，整合AI求職服務、學習課程，測驗證照等，提供求職者完整的AI求職工具與統整市場資訊。

44％企業Q1徵才 急缺基層人力

除了AI人才外，1111人力銀行調查也表示，4成4企業將於第1季坦言內部有人力缺口進行徵才，其中，企業表達基層執行人力也有急迫需求，其次是專業技術人才；1111人力銀行發言人曾仲葳解讀，反映企業在數位轉型、自動化導入與服務量能維持之間，對人力的依賴並未減輕。

1111人力銀行透過交叉分析顯示，以「資訊科技業」、「建築營造不動產」、「餐飲與住宿」、「醫療、照護」及「傳產製造業」等五大產業需求炙熱。

曾仲葳表示，科技業在AI、高效運算、資安與半導體先進製程持續擴張下，對高階研發與系統整合人才需求依舊強勁；而餐飲、服務與製造業則在缺工的長期結構問題情況下，即便景氣保守，也必須持續招募人才以維持基本營運。

近6成企業 本季有調薪計畫

好消息是，求職市場人力短缺，1111人力銀行調查指出，近6成受訪企業今年第1季有調薪計畫，加薪比例較去年大幅成長7.3％，創2022年以來新高；其中，近4成受訪企業採取齊頭式全面調薪，一次拉高員工整體薪資，平均調幅為4.1％；調薪幅度較高的職務包括業務貿易、客服門市、操作技術及人事行政人員等。

除調薪機制外，曾仲葳表示，部分企業是搭配績效獎金、年終獎金、員工旅遊與提供優於《勞基法》的休假，像是生日假、免補班等方式，來提高員工留任意願。