75 歲李亞萍失智、記憶錯亂 壓力、睡眠差，免疫長期發炎可能是大腦退化隱形推手
75 歲資深藝人李亞萍近期透露自己已出現記憶錯亂與失智相關症狀，目前仍持續就醫、服藥控制。她提到，記憶明顯退化，生活中也常出現時間與情境錯亂的狀況。這段分享，也提醒外界關注，失智未必是一夕之間發生，而可能是在長期壓力與身體失衡累積後，逐步影響大腦。
失智不只是老化？醫學界開始重新思考
正因為這類現象愈來愈常見，醫學界近年開始重新檢視一個問題，失智真的只是單純的老化或大腦退化嗎？還是背後存在更早就開始失衡的身體機制？台北榮總遺傳優生科張家銘主治醫師提出2025 年發表於《分子精神醫學（Molecular Psychiatry）》的一篇大型系統性回顧與統合分析，提供了新的思考方向。研究整理多項臨床資料後發現，免疫系統的長期狀態，可能與認知退化的速度密切相關。
什麼是「免疫長期發炎」？不是生病，而是一直沒停
張家銘指出，許多人一聽到「免疫發炎」，就以為一定是感染或重大疾病，但事實上，更多時候是免疫系統長時間處於「低度、持續啟動」的狀態。這種狀態並不會讓人立刻發燒或疼痛，卻會像背景噪音一樣，持續干擾身體各個系統，尤其是對神經細胞影響特別明顯。
壓力、睡眠差、飲食亂，讓免疫長期發炎的常見因素
那麼，免疫為什麼會長期發炎？並不是單一因素造成，而是多種日常狀態反覆累積，包括：
長期心理壓力、情緒緊繃
睡眠不足、作息顛倒
飲食失衡、高糖高加工，腸道反覆不適
長時間撐著，卻缺乏真正恢復的生活型態
張家銘指出，當身體一再被這些刺激啟動免疫反應，卻沒有好好「收尾」，免疫系統就會開機，形成慢性低度發炎。
為什麼免疫發炎，最先受影響的是大腦
研究顯示，當免疫長期處於發炎狀態，進入大腦的免疫訊號組成也會改變。這時，大腦不再只是處理記憶與思考，而必須長期應付發炎背景，神經細胞的修復與連結能力也容易受到干擾。
久而久之，可能出現注意力下降、腦霧、記憶變差，甚至加速認知功能退化。這也是為什麼醫學界開始將「免疫長期發炎」視為影響大腦健康的重要隱形背景因素之一。
這不是要大家用藥，而是看懂方向
張家銘特別強調，這些研究並不是要一般人使用任何免疫藥物，而是提醒大家：預防失智的關鍵，可能比想像中更早開始。他在臨床上最常請病人先觀察的，是自己的「恢復力」。
如果在熬夜、壓力大或生病之後，腦霧、疲勞、情緒低落卡很久都回不來，往往代表免疫系統已經缺乏好好關掉、修復的能力。
醫師：讓免疫有機會靜下來
● 運動要會收尾
中等強度、會喘但還能說話的運動，有助訓練免疫系統啟動後再關閉，而不是越操越累。
● 睡眠是免疫重新校正的時間
深層睡眠能幫助免疫降溫。若補眠後精神與情緒改善，代表神經仍保有彈性。
● 腸道與飲食影響免疫背景
調節型免疫細胞有相當比例在腸道形成。規律飲食、減少高糖高加工、保留天然發酵食物，有助免疫回到穩定狀態。
失智，可能不是突然，而是慢慢累積
這些研究帶來的重要提醒是，失智未必是某一天突然發生，而可能是身體長期處於壓力、失衡與發炎狀態後，逐步累積的結果。當免疫系統能夠安靜下來、好好收尾，大腦其實比我們想像中，更願意配合維持穩定。
專家諮詢：台北榮總遺傳優生科主治醫師張家銘
資料來源：Potential beneficial effects of PD-1/PD-L1 blockade in Alzheimer’s disease: a systematic review and meta-analysis of preclinical and clinical studies, Molecular Psychiatry, 2025
文/楊依嘉、圖/巫俊郡
