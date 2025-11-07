75％特斯拉股東贊成 馬斯克薪酬可達1兆美元 只輸20國GDP

美國電動車大廠「特斯拉」召開股東大會，以超過75%的贊成票，批准執行長馬斯克，將近1兆美元的薪酬方案。這份方案給了馬斯克各項營運目標，不過只要完成其中幾項，就能有數百億美元的收入。特斯拉股東顯然對馬斯克的經營能力很有信心，馬斯克也有望成為「兆元富翁」。

特斯拉股東以75%的贊成票，通過馬斯克高達1兆美元的薪酬方案。(資料圖片／達志影像路透社)

美國電動車大廠特斯拉近日召開股東大會，以超過75%的贊成票通過執行長馬斯克近1兆美元的薪酬方案。這項方案要求馬斯克在10年內達成多項營運目標，包括量產2000萬輛電動車、交付100萬個機器人及100萬輛無人計程車等。即使馬斯克只完成部分目標，仍可獲得數百億美元的收入。此決議顯示股東對馬斯克的經營能力充滿信心，若全部達標，馬斯克在特斯拉的持股比例將從目前的13%增加至25%。

特斯拉股東會現場充滿歡呼聲，股東們熱烈支持馬斯克的薪酬方案。這項薪酬計畫將根據馬斯克達成的階段性目標，分批給予股票獎勵。科技媒體TechRadar特約總編輯Lance Ulanoff表示，馬斯克需要達成的目標包括量產2000萬輛電動車、交付100萬個機器人和100萬輛無人計程車等，而這些產品多數仍處於「高度未驗證」的階段。

值得注意的是，儘管馬斯克今年因極右政治言論對特斯拉品牌造成一些影響，股東們仍然對他的長期計畫表達肯定。美國總統川普也在公開場合提及馬斯克的名字，顯示其在政商界的知名度。若馬斯克成功獲得全部獎勵，他在特斯拉的持股將從目前的13%大幅增加到25%，使他有望成為「兆元富翁」。

然而，與特斯拉股東會的熱烈氣氛相反，其他科技股卻面臨沉重賣壓。在估值過高的疑慮籠罩下，人工智慧相關類股成為重災區，納斯達克指數重挫近2%。輝達、台積電和AMD等公司的股價均出現下跌，主要原因是川普政府官員表示不會為人工智慧產業提供聯邦救助。具體而言，輝達下跌3.6%，收盤價為188.08美元，而台積電則下跌1.51%，收盤價為289.24美元，創下當日新低。

這次股東會的結果顯示，即使在科技股整體承壓的環境下，特斯拉股東對馬斯克的領導能力仍保持高度信心。馬斯克未來的表現將決定他能否實現這項巨額薪酬計畫，同時也將影響特斯拉在電動車和人工智慧領域的發展前景。

