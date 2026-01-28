75%致死率！立百病毒爆發引東南亞國家急設機場篩檢、陸路監測警戒 感染症狀曝

印度出現人畜共通的「立百病毒」疫情，豬隻是常見的傳播途徑之一。示意圖／翻攝自Pixabay

近期被世界衛生組織列為十大重點疾病的「立百病毒」（Nipah virus）在印度爆發，已有5例確診案例，引起各國防疫單位高度注意，我國疾管署也將其列為第五類法定傳染病。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金指出，立百病毒是「人畜共通」的病毒，常見於人與豬隻間交叉感染，會引發立百腦炎，嚴重的話致死率高達40％到75％，且無特效藥，僅能用支持性療法。

綜合媒體報導，立百病毒在印度西孟加拉省一間醫院爆發，傳出多名醫護人員染疫，有110名相關接觸者正在隔離觀察。這一消息引起各國警戒，泰國三座國際機場，針對來自西孟加拉省的旅客加強篩檢；尼泊爾也加強機場與印度接壤的陸路監測；臺灣疾管署也將其列為第五類法定傳染病加強管控，醫院若發現疑似病例須即時通報，而國人返國後21天內有相關症狀，應立即就醫並主動告知旅遊史。

陳志金醫師表示，立百病毒的自然宿主是果蝠，最早在馬來西亞發現，並以疫情最初出現的村莊「森美蘭州雙溪立百村」命名，當地豬農陸續出現發燒、頭痛、噁心、四肢無力等症狀，專家一開始誤認是以蚊子傳播的日本腦炎，提出預防措施卻無果，疫情蔓延到周邊區域、國家，造成300人染疫，100多人死亡，90多萬頭豬遭到撲殺。

陳志金指出，患者感染立百病毒後，常見症狀有發燒、頭痛、喉嚨痛、嘔吐，嚴重者甚至會迅速發展成急性呼吸道感染或致命的腦炎，出現意識不清、抽搐、昏迷等情況，致死率高達40％到75％，且目前無特效藥物或疫苗，只能採取支持性療法。

醫師也強調，臺灣目前尚無本土案例，民眾不必恐慌，建議計劃去東南亞或南亞旅行的民眾，首先做好飲食安全，徹底清洗水果與去皮，不要食用表皮有破損或掉落在地上的水果；避免飲用未經處理的生鮮椰棗樹汁，以防遭蝙蝠唾液或尿液污染；遠離蝙蝠棲息地、養豬場或屠宰場，以及接觸豬、馬、狗等動物的分泌物；最後是多用酒精、肥皂勤洗手，若周圍有疑似感染者應避免接觸，並盡快就醫。



