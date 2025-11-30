76家旅行社停業解散 近3個月暴增19家 完整名單曝

年底跨年、寒假將至，出國觀光進入旺季，根據觀光署公布的最資料顯示，今年至11月已有76家旅行社被准許停業及解散，光是近3個月就新增19家，提醒民眾規劃行程、選擇旅行社時要提高警覺。

觀光署公布的最新名單中，今年截至11月共有38家旅行社被核准停業，包括樺宇、福安、遠輪、經典、江山、小馬國際、信鋒、詠泰、百飛、光陽、享台灣、台灣國際、優質、運通國際、金興、台塑、遇見國際運通、二姐、瑞麒、再興國際、嗨澎湖、大宏、昇漢、啟程、台灣便利、安美、米飯、中證、天王遊、永豐旅、百世、和成、享玩、大來國際、跨海、亞馨樂活、天齊、迦勒興、星辰等38家，多數雖仍具備復業資格，但目前尚無回歸案例。

廣告 廣告

另觀光署也同步公告38家經主管機關核准解散或註銷稅籍的業者，包含犇發國際、來客喜、台光大國際、永迎、盼遊國際、猴思特、新南向、藍灣、鯨宇國際、晟源、福倉、秘樂、天鷹、易瀚國際、易凱、天南、澎式日常、香格里拉、怡安、龍慈、朋來、東航、芊芊、興南、菁喜、比利、軒漢、博亞國際、捷誠、浩展國際、動力澎湖、巨麗、愛遊天下國際、菁英、特芙樂國際、佳寶、軒瑜旅網、四海一家等，部分業者因無力繳交保證金遭廢照，另有少數因停業過久未依規定向主管機關申報。

依觀光署統計，截至10月底全台旅行社家數達4246家，較去年同期增加約百家，也高於疫情前的水準，但旅行社退場數量仍持續增加，顯示市場競爭激烈，加上人力、成本壓力未解，使旅行社經營難度提高。

更多中時新聞網報導

保健》吞藥不完全 當心食道潰瘍

《大濛》開5億公約 曾敬驊烤地瓜饗粉

陳昇遊南半球 砸百萬圓夢