76歲名廚之神《黑白大廚2》登場！他真正國籍曝光 中共3領導人都服狂讚

娛樂中心／綜合報導

《黑白大廚》第二季上線後再度引爆話題（圖／翻攝自Ｎetflix）

Netflix 話題美食實境節目《黑白大廚》第二季近日正式上線，再度掀起亞洲觀眾熱烈討論。節目延續第一季設定，讓隱身民間的「黑湯匙」料理好手，正面迎戰站在韓國料理金字塔頂端的「白湯匙」名廚。不過隨著節目播出，真正讓韓國網友集體震撼的，卻是一位年過七旬、宛如「行走歷史」般存在的中式料理傳奇廚師侯德竹，他甚至於讓3位中共領導人讚不絕口的料理之神。

現年76歲的侯德竹，以白湯匙身分登上《黑白大廚2》，一亮相就讓現場氣氛瞬間凝結，不少年輕參賽者表情僵住、難掩震驚。韓國網友更在社群上狂刷留言，直呼「這已經不是比賽，是在看歷史人物」、「讓白種元來評侯德竹，畫面太衝擊」。他的出現，讓節目層次瞬間拉升。

76歲中式料理名廚侯德竹也加入《黑白大廚2》。（圖／翻攝自Ｎetflix）

侯德竹並非一般名廚，早年他長期主掌韓國頂級中餐廳「八仙餐廳」，帶領團隊研發超過200道料理，巔峰時期曾名列亞洲前5名餐廳。更驚人的是，​「八仙餐廳」過去曾接待多位中共重量級領導人，包括胡錦濤、江澤民與朱鎔基，其中胡錦濤更公開盛讚其料理「比中國本土菜色更出色」，在中餐界傳為佳話。

離開八仙後，侯德竹並未退休，反而以70多歲高齡創立新餐廳「Hao Bin（호빈）」，開業僅13個月便勇奪米其林一星，震撼韓國餐飲圈。他也因此被《米其林指南 2024》選為中餐領域Mentor Chef（導師級主廚），被視為推動廣東菜高級化的重要人物。

值得一提的是，侯德竹雖出生於韓國，不過擁有中華民國國籍，身為華僑，後來並未更換過護照國籍，不過他在韓國深耕中華料理掌廚近60年，橫跨多個世代。隨著《黑白大廚2》熱播，這位「中華料理活歷史」再度站上聚光燈，也讓更多觀眾重新認識他的傳奇人生。

