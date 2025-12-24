76歲婦人捲入絞肉機慘死 家屬現場認屍淚崩

76歲婦人遭捲入絞肉機慘死。讀者提供

台南市安南區76歲林姓婦人今（24日）中午操作絞肉機時，因不明原因突然遭機器強力捲入，整個人受困其中動彈不得。消防局接獲報案後，緊急出動人車趕往現場救援，但因卡的很緊，經過超過1小時搶救，婦人被救出時已明顯死亡。

警方調查，意外地點是安南區台江大道上一處小型陽春麵絞肉製作場，該場所是鐵皮屋建築，規模較小且沒有工廠登記。今天中午12時28分左右，台南市消防局勤務中心接到求救電話，指稱有人受困於絞肉機內，隨即指派轄區分隊消防人車前往救援。

消防員抵達後展開搶救，直到下午1時50分許，婦人才終於脫困。林姓婦人案發時獨自在該處進行作業，現場並無其他工作人員在場，無人目擊驚悚瞬間。死者家屬接獲噩耗趕抵現場，蹲在地上放聲痛哭，淒厲的哭聲令在場人員聞之鼻酸。警方已報請檢察官相驗，以釐清真相。



