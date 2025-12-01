76歲婦半裸走廊求救！疑遭31歲男頭套絲襪闖養老院性侵 褲子有他DNA

澳洲一名31歲男子史金納（Hayden Carl Skinner）被發現頭戴絲襪闖入養老院，性侵一名76歲老婦，但他近日出庭時堅決否認。（圖／翻攝當事人臉書、新南威爾斯州警方）

澳洲新南威爾斯州傳出一起駭人事件，震驚當地社會大眾。一名31歲男子史金納（Hayden Carl Skinner）在2024年元旦凌晨頭套絲襪、翻牆進入一間養老院，涉嫌性侵一名76歲老婦，護理師發現老婦半裸在走廊求救，當時警方也在老婦褲子上採集到史金納的DNA。近日開庭時，史金納堅決否認性侵一事，全案仍在審理中。

根據外媒《每日郵報》報導，引述當地法院文件內容，2024年元旦凌晨2時許，住在養老院的一名76歲老婦在陽台欣賞風景後，返回房間忘記上鎖，竟遭到一名男子闖入性侵；受害者表示，有一名高大、壯碩、頭套絲襪和身穿連帽衣的男子闖入她的房間，並將她壓在床上、脫光衣服，開始侵犯她，「我試著尖叫，卻被摀住嘴巴，想按鈴求救，卻被一直撥開手」。

養老院的護理人員出面作證，案發後他們發現老婦來不及穿好褲子，半裸逃到走廊求救，稱「有個男人進來房間性侵我」。而老婦的兒子凌晨接到養老院電話，得知這個壞消息馬上趕到現場，才看到母親相當痛苦，還自責地說，「我忘了鎖門，是我的錯，我很抱歉」。

警方獲報後，調閱養老院的監視器，鎖定嫌犯是31歲男子史金納，他是當地的毒蟲，現場也有史金納的掌印，更在老婦的褲子上採集到史金納的DNA，案發3天後就將人逮捕。

檢方指出，史金納在2024年1月1日凌晨翻越養老院圍牆、穿過庭院，並從未上鎖的房門闖入受害者房內，脫去她的褲子、內衣物及護墊，進一步性侵後逃離現場。老婦經醫院檢查，雙腿內側有瘀傷，生殖部位出現擦傷，符合被強行分開雙腿的情況；事後老婦也有向護理師、救護員、其他住民以及自己的兒子都陳述遭到性侵。

不過，史金納雖承認闖入房間，卻否認性侵罪名。在今（1）日開庭時，史金納的辯護律師主張，史金納是因毒品欠債、急於找錢，才誤闖房間，並非意圖性侵；並聲稱，是老婦在驚醒後抓住史金納，雙方發生拉扯，但沒有任何性接觸，之後他便逃離現場。

史金納被警方拘捕後被羈押至今，而法官也在庭上得知，76歲受害老婦已於近日因無關本案的健康因素過世。案件目前仍在審理中。

