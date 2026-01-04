76歲婦騎車撞土地公廟！ 福德祠傾斜左腿夾住送醫不治

76歲婦騎車撞福德祠，左腿被夾命危送醫不治。（圖 ／翻攝畫面）

屏東縣枋寮鄉中山路1日發生一起嚴重車禍，76歲陳姓婦人騎乘機車途中不慎失控，直接撞進路邊的福德祠（土地公廟），造成廟體傾斜、結構受損，事故現場相當驚險，陳婦的左小腿被機車與廟體夾住，無法自行脫困，接獲報案後，消防局迅速到場，使用頂撐器將福德祠撐起才成功將陳婦救出。

經送醫急救後，陳婦仍因傷勢過重不幸宣告死亡。初步酒測結果顯示，陳婦並未酒駕，至於事故的詳細原因，警方仍在進一步調查中。

枋寮分局特別呼籲民眾，行車時務必保持警覺，注意前方路況，避免類似意外發生，以保障自己及他人的生命安全，也提醒民眾，行駛機車應控制速度並保持安全距離，尤其在道路旁有廟宇或其他障礙物時，更要格外小心。

