76歲婦「三叉神經痛」20年終緩解！三總最新技術 幫患者止痛重獲新生活

三總推出三叉神經痛新療法，讓高齡或無法開刀患者也能安全治療。（圖片來源／freepik）

三叉神經痛被譽為「最痛的痛」之一，患者描述如刀割、電擊、灼燒般的強烈疼痛，一天可發作數十次甚至上百次，對日常生活造成極大困擾。

三軍總醫院10日公布三叉神經痛治療的重要突破—透過「高階電腦斷層（CT）與超音波融合的即時同步導引技術」，大幅提升微創射頻燒灼術的精準度，不但能避開血管、降低臉部血腫等併發症，也讓高齡或無法開刀的患者有了更安全有效的選擇。

此次研究與臨床應用由三總整合疼痛治療中心主任徐永吉與放射診斷部主任許一智共同領導，標誌三叉神經痛介入治療邁向新里程碑。

三叉神經痛：最折磨的臉部神經疾病

徐永吉先指出，三叉神經痛多發生於中老年族群，平均發病年齡約53至57歲，女性多於男性。三叉神經分為三支眼支（V1）、上顎支（V2）與下顎支（V3），疼痛通常為單側，病患常形容為「電擊」、「針刺」、「抽痛」感，發作時間從數秒到數分鐘不等，有時可持續數小時。

因大約80%的原發性三叉神經痛源自血管壓迫神經，但也可能與腫瘤、多發性硬化症或感染等原因相關，因此治療前需透過MRI或CT影像排除續發性因素。

徐永吉表示，第一線治療通常為抗癲癇藥物（如Carbamazepine），然而，若疼痛持續惡化、藥物副作用難以忍受，或效果不足，便需要進一步的介入性微創治療或手術。

傳統微創治療困境：影像看不見血管，併發症不易避免

三叉神經痛的微創治療，如神經阻斷或射頻熱凝術，需將細針精準置入顱底神經孔（圓孔、卵圓孔），才能有效破壞病變神經傳導。

然而徐永吉表示，傳統的影像導引方式包括X光透視（C-arm）與電腦斷層（CT）導引，各自都有其限制。他指出，X光透視只能呈現骨性結構，無法看清血管位置，醫師完全必須仰賴經驗判斷穿刺路徑，因此一旦誤穿血管，患者術後就可能出現臉部血腫。此外，整個操作相對困難，風險也較高。

至於CT導引，徐永吉指出，雖影像較清楚，但屬於「靜態」畫面，無法即時追蹤針尖動態，同樣看不到血管分布。根據文獻資料（Cureus14(5),2022），約有15%的病患在接受傳統CT導引治療後出現臉部血腫，這些限制使得微創治療的安全性與操作精準度受到挑戰，也讓部分高齡、虛弱或不適合麻醉的患者無法安心接受治療。

三總突破：CT與超音波即時同步融合導引技術

為克服上述困境，三總團隊引入中高階超音波儀器，搭載CT-US影像融合系統，讓術中影像「動起來」，成為目前國內少見的治療技術。

至於新技術如何運作？

許一智解釋，首先會在病患頭部貼上磁導裝置，接著進行顱底CT掃描，以取得神經孔與周邊結構的精準影像，隨後將這些CT影像匯入超音波儀器中。當醫師把超音波探頭放在患者臉部並按下同步鍵後，超音波畫面便會即時顯示CT影像，兩者以一對一的方式同步呈現，醫師因此能同時看見即時的血管與軟組織位置，以及CT所呈現的骨性神經孔結構。

藉由這種融合影像，醫師能在畫面上直接標示目標神經孔（例如圓孔、卵圓孔），讓針尖得以沿著最佳、安全的路徑前進至治療位置。

這項技術的優勢也包括醫師可即時看見血管，避免誤穿刺造成臉部腫脹或出血；神經孔定位更準確，能減少反覆穿刺與病患疼痛；操作整體更安全，也降低醫師工作壓力。「對高齡或有心血管疾病、不適合接受侵入性手術的患者而言，更是相對友善的治療選項。」

許一智強調，超音波單獨要看清顱底結構本就困難，但與CT融合後，等於把「看不見」的部分變成「看得見」，是治療上重要的質變。

將電腦斷層影像與即時超音波融合後，醫師可在螢幕上標註目標神經孔洞，針尖沿標註點精準到位，完成微創射頻治療的關鍵步驟。（圖片來源／三總提供）

射頻燒灼術：更安全、更精準的治療效果

徐永吉表示，在影像導引下，醫師將穿刺針送入神經孔位置，並進行射頻熱凝治療，使過度放電的病變神經纖維失去傳導能力，達到止痛效果。

傳統射頻熱凝術的疼痛緩解率約90%，復發率20-30%，但風險包括臉部麻木、角膜反射變弱、血腫等。

融合影像技術的導入可望降低上述風險，尤其是血腫與定位失準問題。徐永吉指出，「過去最讓患者害怕的是術後臉部突然腫起，有時是血管被穿到；現在能把血管避掉，安全性提升許多。」

射頻燒灼術能清楚地看見穿刺路徑上的血管，避免穿刺血管後造成的臉部血腫，進而成功地導引針尖到三叉神經的顱底神經孔，增加高頻神經熱凝療法的效用。（圖片來源／三總提供）

20年三叉神經痛，一次治療後明顯改善

一位76歲的薛女士自民國92年（54歲）起，右臉就出現陣發性針刺痛。民國96年確診為三叉神經痛後，長期服用抗癲癇藥，但近一年來疼痛逐漸加劇，頻率、強度及持續時間都明顯增加。

114年7月，薛女士至三軍總醫院就診，經診斷為頑固性三叉神經痛。114年7月9日，她接受了結合CT與超音波導引的射頻燒灼術治療。術後，疼痛症狀迅速緩解，日常生活大幅改善。薛女士表示，「以前痛到刷牙都不敢，現在終於不再害怕臉部突然刺痛了。」

76歲薛女士接受三總結合CT與超音波導引的射頻燒灼術治療，術後疼痛症狀迅速緩解，左為許一智醫師、右為徐永吉醫師。（圖片來源／三總提供）

目前三總已成功利用CT-US即時同步導引技術治療多位頑固性三叉神經痛患者，皆獲得良好改善。徐永吉表示，這套技術未來可擴大應用於其他顱底神經痛及難治型神經病變。三叉神經痛的疼痛雖令人絕望，但精準的影像導引能讓治療不再像「盲刺」，也讓病人更安心。

