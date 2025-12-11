76歲婦「三叉神經痛」20年終緩解！三總最新技術 幫患者止痛重獲新生活
三總推出三叉神經痛新療法，讓高齡或無法開刀患者也能安全治療。（圖片來源／freepik）
三叉神經痛被譽為「最痛的痛」之一，患者描述如刀割、電擊、灼燒般的強烈疼痛，一天可發作數十次甚至上百次，對日常生活造成極大困擾。
三軍總醫院10日公布三叉神經痛治療的重要突破—透過「高階電腦斷層（CT）與超音波融合的即時同步導引技術」，大幅提升微創射頻燒灼術的精準度，不但能避開血管、降低臉部血腫等併發症，也讓高齡或無法開刀的患者有了更安全有效的選擇。
此次研究與臨床應用由三總整合疼痛治療中心主任徐永吉與放射診斷部主任許一智共同領導，標誌三叉神經痛介入治療邁向新里程碑。
三叉神經痛：最折磨的臉部神經疾病
徐永吉先指出，三叉神經痛多發生於中老年族群，平均發病年齡約53至57歲，女性多於男性。三叉神經分為三支眼支（V1）、上顎支（V2）與下顎支（V3），疼痛通常為單側，病患常形容為「電擊」、「針刺」、「抽痛」感，發作時間從數秒到數分鐘不等，有時可持續數小時。
因大約80%的原發性三叉神經痛源自血管壓迫神經，但也可能與腫瘤、多發性硬化症或感染等原因相關，因此治療前需透過MRI或CT影像排除續發性因素。
徐永吉表示，第一線治療通常為抗癲癇藥物（如Carbamazepine），然而，若疼痛持續惡化、藥物副作用難以忍受，或效果不足，便需要進一步的介入性微創治療或手術。
傳統微創治療困境：影像看不見血管，併發症不易避免
三叉神經痛的微創治療，如神經阻斷或射頻熱凝術，需將細針精準置入顱底神經孔（圓孔、卵圓孔），才能有效破壞病變神經傳導。
然而徐永吉表示，傳統的影像導引方式包括X光透視（C-arm）與電腦斷層（CT）導引，各自都有其限制。他指出，X光透視只能呈現骨性結構，無法看清血管位置，醫師完全必須仰賴經驗判斷穿刺路徑，因此一旦誤穿血管，患者術後就可能出現臉部血腫。此外，整個操作相對困難，風險也較高。
至於CT導引，徐永吉指出，雖影像較清楚，但屬於「靜態」畫面，無法即時追蹤針尖動態，同樣看不到血管分布。根據文獻資料（Cureus14(5),2022），約有15%的病患在接受傳統CT導引治療後出現臉部血腫，這些限制使得微創治療的安全性與操作精準度受到挑戰，也讓部分高齡、虛弱或不適合麻醉的患者無法安心接受治療。
三總突破：CT與超音波即時同步融合導引技術
為克服上述困境，三總團隊引入中高階超音波儀器，搭載CT-US影像融合系統，讓術中影像「動起來」，成為目前國內少見的治療技術。
至於新技術如何運作？
許一智解釋，首先會在病患頭部貼上磁導裝置，接著進行顱底CT掃描，以取得神經孔與周邊結構的精準影像，隨後將這些CT影像匯入超音波儀器中。當醫師把超音波探頭放在患者臉部並按下同步鍵後，超音波畫面便會即時顯示CT影像，兩者以一對一的方式同步呈現，醫師因此能同時看見即時的血管與軟組織位置，以及CT所呈現的骨性神經孔結構。
藉由這種融合影像，醫師能在畫面上直接標示目標神經孔（例如圓孔、卵圓孔），讓針尖得以沿著最佳、安全的路徑前進至治療位置。
這項技術的優勢也包括醫師可即時看見血管，避免誤穿刺造成臉部腫脹或出血；神經孔定位更準確，能減少反覆穿刺與病患疼痛；操作整體更安全，也降低醫師工作壓力。「對高齡或有心血管疾病、不適合接受侵入性手術的患者而言，更是相對友善的治療選項。」
許一智強調，超音波單獨要看清顱底結構本就困難，但與CT融合後，等於把「看不見」的部分變成「看得見」，是治療上重要的質變。
將電腦斷層影像與即時超音波融合後，醫師可在螢幕上標註目標神經孔洞，針尖沿標註點精準到位，完成微創射頻治療的關鍵步驟。（圖片來源／三總提供）
射頻燒灼術：更安全、更精準的治療效果
徐永吉表示，在影像導引下，醫師將穿刺針送入神經孔位置，並進行射頻熱凝治療，使過度放電的病變神經纖維失去傳導能力，達到止痛效果。
傳統射頻熱凝術的疼痛緩解率約90%，復發率20-30%，但風險包括臉部麻木、角膜反射變弱、血腫等。
融合影像技術的導入可望降低上述風險，尤其是血腫與定位失準問題。徐永吉指出，「過去最讓患者害怕的是術後臉部突然腫起，有時是血管被穿到；現在能把血管避掉，安全性提升許多。」
射頻燒灼術能清楚地看見穿刺路徑上的血管，避免穿刺血管後造成的臉部血腫，進而成功地導引針尖到三叉神經的顱底神經孔，增加高頻神經熱凝療法的效用。（圖片來源／三總提供）
20年三叉神經痛，一次治療後明顯改善
一位76歲的薛女士自民國92年（54歲）起，右臉就出現陣發性針刺痛。民國96年確診為三叉神經痛後，長期服用抗癲癇藥，但近一年來疼痛逐漸加劇，頻率、強度及持續時間都明顯增加。
114年7月，薛女士至三軍總醫院就診，經診斷為頑固性三叉神經痛。114年7月9日，她接受了結合CT與超音波導引的射頻燒灼術治療。術後，疼痛症狀迅速緩解，日常生活大幅改善。薛女士表示，「以前痛到刷牙都不敢，現在終於不再害怕臉部突然刺痛了。」
76歲薛女士接受三總結合CT與超音波導引的射頻燒灼術治療，術後疼痛症狀迅速緩解，左為許一智醫師、右為徐永吉醫師。（圖片來源／三總提供）
目前三總已成功利用CT-US即時同步導引技術治療多位頑固性三叉神經痛患者，皆獲得良好改善。徐永吉表示，這套技術未來可擴大應用於其他顱底神經痛及難治型神經病變。三叉神經痛的疼痛雖令人絕望，但精準的影像導引能讓治療不再像「盲刺」，也讓病人更安心。
更多信傳媒報導
13家金控前11月賺逾5300億 300億俱樂部戰況激烈「僅差十幾億」
亞馬遜承諾5年內對印度投資350億美元 將創造100萬個就業機會
北基不受三地案影響 靠認列交屋收入營收連續三月創歷年同期新高
其他人也在看
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 9
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 8
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 15 小時前 ・ 145
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 15 小時前 ・ 20
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 227
搭飛機「外套塞1處」超噁？空服員揭「害航班延誤」恐怖內幕
生活中心／周希雯報導許多人出國前往寒冷地區時，會隨身攜帶外套上飛機，有的旅客選擇直接穿在身上，也有人會塞到頭頂的置物櫃。不過此舉在許多空服員眼中其實是「NG行為」，不僅有衛生問題、擾亂登機流程，最嚴重可能導致航班延誤，有空姐對此直言，「一想到要把外套放進頭頂的置物櫃裡，我就覺得噁心。」民視健康長照網 ・ 15 小時前 ・ 2
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 351
血洗投資客十年有成！新板特區「抬頭路過都是豪宅」五鐵共構與百貨雲集 新北頂級新聚落｜豪宅報報
新板特區有新北市信義計畫區之稱，同樣是市政府所在地，百貨、商業大樓林立，新板特區更為獨特，擁有五鐵共構的板橋車站，交通條件更為優越，更是頂級豪宅聚落，有高達50%都是80坪以上的豪宅，含金量相當高，如今不僅預售豪宅破百萬元，今年中古豪宅也出現第一個晉升百萬俱樂部成員。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 26
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 3
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 17 小時前 ・ 155
二代健保補充保費改革惹議 年領逾2萬即課2.11%
衛福部擬修健保法，將年累計超過2萬元的利息、股利、租金等收入納入補充保費課徵範圍，稅率2.11%，引發小資族、大戶強烈反彈！存股達人建議採分級課稅，專家也呼籲政府加強溝通，說明健保面臨龐大的財務缺口，改革才有共識。TVBS新聞網 ・ 10 小時前 ・ 94
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 267
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 131
曾投訴遭職場霸凌！新竹某國中女師墜樓、國三生也發生憾事...19天2人身亡
新竹縣一所國中11月20日一名資深女教師不明原因自高處墜樓，經搶救仍宣告不治，先前傳出，該名教師曾至縣府投訴遭職場霸凌，未料僅過19天，昨（8）日下午2點多，該校再傳出一名國三生發生墜樓事件；對此校方證實並回應事件發生。鏡報 ・ 1 天前 ・ 67
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
《國際產業》輝達H200銷陸 傳25%分潤金由台灣買單？白宮官員這樣說
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 1 天前 ・ 56
配息縮水急下車！國家隊狂倒這檔上千張...已清倉7天 0050「再降經理費」仍失血1.33億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（10）日終場漲218.13點，收28,400.73點，漲幅0.77%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市ETF賣超方面，富...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2