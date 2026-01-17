76歲港星驚傳血管爆了！「褲子掀開整片瘀黑」超驚悚 他認：場上太拼命

娛樂中心／綜合報導

76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近日在社群平台上傳一段影片，自曝「狀況很慘」，畫面曝光後立刻引發網友關注。影片中，他一開始精神奕奕、氣色紅潤，外表完全看不出已是高齡長者，沒想到鏡頭一轉，畫面卻瞬間變得駭人。

陳百祥腿上一大片瘀青。（圖／翻攝自小紅書）

陳百祥的大腿出現大面積深紫色瘀傷，範圍幾乎覆蓋整片腿部，顏色深沉、邊緣不規則，看起來宛如重創後留下的傷痕。他直言「血管爆了」，語氣平靜卻讓不少粉絲看得心驚膽戰，擔心他的身體是否亮起警訊。不過，陳百祥隨後親自說明，這其實是踢足球時造成的傷勢，所謂「血管爆了」，只是微血管破裂，並非嚴重內傷。他也笑著自嘲，76歲還能在球場上拚命奔跑，本身就像「鐵人」，受傷反而成了家常便飯，豁達態度讓粉絲鬆了一口氣。

廣告 廣告

陳百祥認為沒有受傷就是代表自己不夠盡力。（圖／翻攝自小紅書）

事實上，陳百祥近年雖已淡出演藝圈，但仍活躍於明星足球隊活動，生活依舊充滿動能。他過去也曾多次談及生死議題，認為人生有些事情無法掌控，唯有看得開、活得自在。回顧演藝生涯近半世紀，他歷經事業起伏、生意失敗，甚至曾因意外導致嚴重燒傷，走過生死邊緣。

與妻子黃杏秀結婚46年，無子無女的陳百祥，對人生抱持極為灑脫的態度。他曾表示，生老病死是無法避免的課題，重要的是如何過好每一天，即使年過七旬，仍持續運動、享受生活。

更多三立新聞網報導

小甜甜布蘭妮突拋震撼彈！告別美國舞台「不再演出」 親曝全新目標

《延禧攻略》女星突爆離婚！情斷14年CEO丈夫 崩潰認了：無法忽視裂痕

男星消失6年真相曝光！滑倒重摔「癱瘓坐輪椅」 他哽咽：人生完全崩塌

辛芷蕾遭前經紀人控拋棄！她解約秒剪短髮 首度開口提內幕：當年太決絕

