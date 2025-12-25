76歲男爽擁9妻20年！侵犯少女判決前輕生身亡

76歲知名「後宮男」因侵犯少女畏罪輕生。（示意圖／PhotoAC）





東京都東大和市的「後宮男」澀谷博仁，被控對2名10多歲少女猥褻與侵犯，2023年2月與前妻千秋被逮捕起訴。澀谷在今年1月19日，也就是判決下達前一天在住家輕生，輕生時76歲，千秋及其妹妹也先後輕生。

根據《女性自身》報導，澀谷博仁自2003年起與妻子及多名前妻過「一夫多妻」集體生活，他曾多次與不同女子結婚、離婚並分配財產，即便歷經逮捕與社會關注，他的「後宮」集體生活仍持續進行，並於2012年擴大到包括新妻、8名前妻及3名子女，共13人一起生活。

廣告 廣告

澀谷輕生至今快要1年，當地鄰居指出，「澀谷後宮」仍維持集體生活，沒有發生爭吵或影響鄰里的糾紛，生活秩序穩定。這個多名女性共同生活的地方，仍在東大和存在。

當地居民分析，澀谷當初帶回的「後宮」們原本多是無依無靠的女性，集體生活提供了她們安全感與歸屬感，因此即便澀谷去世，生活仍能夠照常繼續下去。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

外國男女芭達雅海灘「激戰」 竟是前夫妻舊情復燃

2歲女童落河遭食人魚圍攻 5分鐘就被咬爛慘死

一語成讖！ 爸媽搞笑跟兒「說再見」 遭貨櫃車追撞「真的永別」

