76歲翁倩玉拒替身「親自摔比較真」 見《陽光女子》破億直接昏倒

編劇呂安弦（左起）、翁倩玉和導演林孝謙12日一同為《陽光女子合唱團》受訪。（陳俊吉攝）

傳奇影后翁倩玉為國片《陽光女子合唱團》旋風回台謝票，她今（12日）除了出席映後活動，也現身與導演林孝謙、編劇呂安弦一同受訪，該片票房已突破5億大關，有望超越18年前《海角七號》創下的5.3億紀錄，成為最賣座台片。翁倩玉笑說，因長居日本無法即時掌握票房，全靠劇組替她「實況轉播」。先前因身體微恙缺席宣傳活動，經休養後已恢復健康，今日現身氣色極佳，加上票房捷報頻傳，讓她直呼：「全身高興的氣都在跑。」

談到票房表現，翁倩玉坦言完全超出預期，「沒想到會做得這麼大、這麼成功，所以我每天都在唱〈祈禱〉。」她笑說，第一次聽到票房破億時，「看到那幾個零我都數不清，1億的時候我已經昏倒一次了。」當下忍不住傳了跳舞小熊的貼圖抒發喜悅，票房衝到4億時，更一口氣傳了4隻小熊慶祝。導演林孝謙被問到是否會包紅包感謝她，爽快表示：「破幾億就包幾萬過年紅包給倩玉姐，現在已經保底5萬。」翁倩玉聽到後不忘開心向提問記者道謝，模樣相當可愛。她也分享，曾在日本遇到台灣觀眾直接喊她「玉英奶奶」，不但不介意，反而開心表示：「心裡滿滿都是感謝。我雖然已經是奶奶，但我還是翁倩玉，很高興有更多年輕觀眾認識我。」

廣告 廣告

翁倩玉很開心能透過《陽光女子合唱團》重新被觀眾記起演員身份。（陳俊吉攝）

翁倩玉感性提到，《陽光女子合唱團》對她而言不只是一次演出機會，更重要的是重新被觀眾記起「我是演員」。她坦言，自己已超過40年未在台灣拍戲，「很高興能回到演員身份，大家可能都忘記我是演員了。」曾以《真假千金》奪下金馬獎影后的她，被問及是否期待再度角逐金馬獎，她俏皮反問：「你說呢？呵呵呵。」還笑稱自己真的會騎馬，也不怕從馬上摔下來。16歲出道唱歌的她，今年正式邁入出道60年，不只電影票房開出紅盤，8月也將舉辦演唱會，她笑說：「我一直唱、一直唱，唱到今天。」

該片在網路上掀起「淚腺挑戰賽」，翁倩玉也直言自己觀影時「每一段都哭」，衛生紙根本來不及擦。片中她與女兒從關係決裂到最終和解，她希望觀眾能從電影中找到屬於自己與母親的記憶，「媽媽的存在太自然了，自然到我們常常忘記她有多重要。媽媽的愛是無限的，但她的時間是有限的。」她語重心長提醒：「媽媽還在的時候真的很重要，要多打電話、要表達感謝。」並透露母親在她拍完該片後離世，未能親眼看到作品，「但我相信她一直在我身邊，包括現在也是，她一定會很開心。」

翁倩玉希望觀眾能從電影中找到屬於自己與母親的記憶。（陳俊吉攝）

片中飾演在獄中度過餘生的奶奶，翁倩玉分享，監獄場景幾乎不化妝，但妝髮仍需花費約1小時，細節相當講究，「頭髮是用睫毛刷一根一根畫出來的。」至於獄中打鬥戲，她也堅持不用替身，只穿戴護具親自上陣，「自己摔看起來比較真。」她同時大力稱讚飾演年輕版角色的小薰（黃瀞怡）：「我們第一次見面就抱抱，她好可愛，也演得非常好，跟我年輕時最辛苦的那段身影好像，我很感謝她。」導演林孝謙也補充，小薰的角色造型特別參考翁倩玉過往形象設計。

近期勤跑映後與影迷互動，林孝謙表示，過年期間會先好好休息，年後再繼續衝刺，至於是否舉辦更大型的慶功活動，目前仍在討論中。他也回憶上映初期票房成長緩慢，約在上映2週後才開始逆襲，「一開始真的上升得很慢，但倩玉姐叫我不要怕、要向前走，資方們也很支持。」他感謝每一位觀眾買票進場，「那是一張票的心意，是對台灣電影的信任與支持。」最後再度喊話，過年期間不妨帶著家人朋友一同進戲院觀影，編劇呂安弦也幽默提醒觀眾不要拍攝大銀幕畫面，免得觸法，「很容易會跟阿佩（孫淑媚飾）、阿蘭（安心亞飾）成為好朋友喔。」

更多中時新聞網報導

衛福部砸16億 春節開診達6成

HBL》能仁松山都奏捷 4強門票到手

甜點職人私房課 發糕、費南雪輕鬆做起來