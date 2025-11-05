76歲翁體檢正常卻罹癌！醫揭「5大警訊」：身體早已透支

廖繼鼎醫師表示，很多人以為體檢正常就是健康，其實身體在不堪負荷前，必會發出警訊。示意圖／取自pixabay

廖繼鼎醫師日前分享一名76歲患者的案例，一位長者平常生活規律、每天運動，且體檢報告也很正常，怎料，卻在某次手術後突然發高燒、器官衰竭，最後確診癌症。對此，廖繼鼎列出「5大警訊」，認為此狀況並非偶然，而是身體長期透支所致。

廖繼鼎在YouTube頻道「出神入化廖醫師」中PO出影片提及，76歲的老翁每日生活作息規律，體檢報告也無異樣，某次進行膽結石微創小手術，醫生也表示一切很順利，並無大礙，但他卻在出院前一晚，突然高燒不退、呼吸困難，甚至還毫無食慾，經檢查後發現竟是肺部感染，肝腎功能急速惡化，人就此倒下，讓家屬十分擔心且錯愕。

廖繼鼎進一步解釋，很多人誤以為體檢正常就安全了，但其實身體在不堪負荷前，一定會發出警訊，只是往往都被忽略。對此，他也分析了「身體崩潰前的5大警訊」，呼籲民眾別等身體亮紅燈才後悔。

1.腸道菌失衡

腸道菌失衡是指腸道內的有益菌與有害菌平衡被打破，原因可能包括：不良飲食習慣、過度使用抗生素、長期壓力等。這不僅會引起腸道不適，還可能與肥胖、過敏、發炎性腸道疾病、情緒問題等其他健康問題有關。 不妨多攝取富含纖維的食物、益生菌和益生元，減少精緻飲食，並透過規律運動、充足睡眠和減壓來維持菌群平衡。

2.、慢性發炎

慢性發炎是一種長期持續的免疫反應，與急性發炎的紅腫熱痛不同，其症狀常不明顯，可能表現為慢性疲勞、不明原因的疼痛、消化不良、情緒波動或體重改變等。它會損害組織並可能引發糖尿病、心血管疾病和癌症等慢性疾病 ，而牙周病與口腔發炎也可能導致慢性發炎。

3.蛋白質攝取不足

蛋白質攝取不足除了會導致水腫、掉髮、皮膚變差、免疫力下降、疲勞無力、傷口復原緩慢，以及指甲脆弱等症狀外，也會引發「肌少症」，蛋白質是構成身體組織和細胞的重要成分，缺乏時會影響身體的正常運作。

4.器官儲備力下降

體力變差、容易疲倦、恢復慢皆是「健康電池」電量不足的信號，若是遇到感染、壓力或手術等，健康便會惡化。器官儲備力下降也可能導致「衰弱症」發生，並可能增加跌倒、失能等風險，常見表現包括肌少症、慢性病、認知功能下降等。

5.衰弱症

衰弱症是一種老年人症候群，意即「身體功能漸進式退化」，使他們在壓力下更容易失能、跌倒或需要他人協助， 其主要臨床表現包括體重減輕、疲倦無力、肌力下降、行走速度變慢，以及活動量減少。

此外，廖進鼎醫師也直言，「防癌不是怕死，而是要活得精彩，焦點別放在會不會生病，而是今天能不能多一點能量，為明天的自己多存一點健康」。



