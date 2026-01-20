76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了

記者蔣季容／台北報導

患者療程持續半年後，正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零。（圖／土城醫院提供）

一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗，包括阿茲海默症評估量表、語言流暢度測驗及班森圖形測驗，也呈現正向進步。

土城長庚醫院神經內科主任徐榮隆今（20）日指出，阿茲海默症為進行性神經退化疾病，主要因腦中類澱粉蛋白與Tau（滔）蛋白異常堆積，導致腦細胞受損，影響記憶與認知功能。根據國際臨床研究，新一代免疫治療藥物能協助清除β-類澱粉蛋白，適用於輕度認知障礙或輕度阿茲海默症患者，可延緩記憶與功能退化約27至30％，為患者爭取更多維持生活功能與自主能力的寶貴時間。

徐榮隆強調，失智症治療的關鍵在於早期發現與及早介入。（圖／土城醫院提供）

核子醫學科主任曾敬仁表示，依據2025年新版《類澱粉蛋白與Tau蛋白正子造影適當使用準則》，類澱粉蛋白正子斷層造影已從輔助診斷工具躍升為精準醫療的「治療導航器」，透過標準化量化指標，客觀追蹤腦中斑塊清除效果，並依數值變化調整治療方案，實現個體化醫療。

徐榮隆強調，失智症治療的關鍵在於早期發現與及早介入，若民眾發現記憶力下降、判斷力衰退或生活自理能力退化，應儘速就醫，透過專業團隊持續追蹤與多面向支持，讓失智症不再是絕望的代名詞。

