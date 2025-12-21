76歲華婦家中身亡 疑家暴致死市警追兇中 兒子為嫌疑人

曼哈頓華埠靠近東河(East River)的兩橋社區(Two Bridges)19日晚間發生命案，一名76歲華裔婦人被發現在住所內昏迷不醒，警方到場後確認她身亡，案件初步不排除涉及家庭暴力，紐約市警(NYPD)正展開調查，正尋找一名亞裔男性的嫌疑人。

根據市警消息，當晚約7時55分，警員接獲911報案，指華埠門羅街(Monroe St.)18號室內有一名女性昏迷不醒。華埠五分局警員到達現場後，發現一名76歲女性倒臥室內，已失去意識且無反應，頭部及身體有明顯外傷。

救護人員隨後抵達現場，並當場宣告該名婦女死亡，警方隨後確認死者為侯珠(Zhu Hou, 姓名皆音譯)，居住在離世的單位之中。市首席法醫辦公室(OCME)亦檢驗確認，侯珠是因遭遇他殺而亡。

知情人表示，案件可能為家庭暴力性質，目前正尋找一名亞裔男性的嫌疑人，或為她的兒子。另一消息人士還指，報案人為居住在同一建築的人士，疑似就是侯珠的兒子，其據稱有精神疾病史。

市警統計顯示，五分局轄區本年至今僅錄得三宗謀殺案，與去年全年水平相當。此案為年內第四宗，將令謀殺案件數目呈上升趨勢。本案發生地為尼克伯克村(Knickerbocker Village)，毗鄰華埠與下東城(Lower East Side)，建於上世紀30年代。截至當前，案件尚無人被捕。

警方呼籲知情民眾立即提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

