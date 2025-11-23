76歲血液腫瘤權威陳耀昌病逝！名醫沒架子、筆耕臺灣史，昔談「最好死法」：願醒著告別，在滿足中離世
台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌傳出於週一（11/17）病逝台大醫院，享壽76歲。陳耀昌1983年完成國內第一例骨髓移植，為臺灣骨髓移植的先驅，並奠立骨髓庫基礎。
不僅如此，他也斜槓寫作，作品含括《福爾摩沙三族記》、《傀儡花》、《獅頭花》、《苦楝花Bangas》、《島之曦》等，其中《傀儡花》更被公視拍成電視劇《斯卡羅》，引起廣大迴響。
陳耀昌在64歲罹患攝護腺癌，心臟還裝了4支支架。但昔日談及罹癌一事，他說自己不像一般癌症病人要花長時間調適，當醫生不會瞎操心。
而提到自己對生死看法，陳耀昌也極其豁達，他說寧可是醒著的時候發生，「而且最好在公眾場合，或在公司會議時，或在家中吃飯時，至少，你還來得及告別，說幾句遺言。但要能告別，就不能在孤獨一人時。」
陳耀昌1949年出生，17歲跳級從台南一中保送臺大醫學系，34歲完成台灣第一起骨髓移植，之後轉往幹細胞領域。
儘管已是骨髓移植先驅，但他對病患細心、願意溝通與嘗試。《今周刊》曾在2018年初採訪陳耀昌，當時側訪他的患者，家屬就提到會找上陳耀昌的病患多是疑難雜症，「他是名醫卻又沒有架子，對各種治療方式抱著開放態度。」
醫師斜槓作家，作品拍成金鐘影集
除了在杏林懸壺濟世，陳耀昌也在文壇筆耕不輟，2015年結合醫學專業和歷史考據，研究臺灣人基因，出版《島嶼DNA》一書，晚年更結合他對臺灣史的研究，跨界創作文學。
陳耀昌作品含括《福爾摩沙三族記》、《傀儡花》、《獅頭花》、《苦楝花Bangas》、《島之曦》等，其中《傀儡花》在2021年由公視拍成電視劇《斯卡羅》，不僅一舉奪下4座金鐘獎，更掀起國人對臺灣史的關注與討論，引發廣大迴響。
對此，他的好友並不吃驚，「他（陳耀昌）的腦袋就像一台多功電腦，同時開好幾個視窗，切進去馬上可以開始運作。」再加上他把對待科學的鉅細靡遺，用到書寫的查證考據上，「他文筆好，資料做得又足，寫書遊刃有餘。」
▲陳耀昌曾將1874年石門戰役寫進作品《頭份之雲》中，2024年因緣際會造訪當年日本隨軍記者Edward House 之墓。（圖／取自陳耀昌臉書）
64歲罹癌，曾發文談「最好的告別」
儘管陳耀昌曾在64歲罹患攝護腺癌，也有媒體傳出他是癌症復發離世，但臺大醫院表示，因涉及病人隱私，不便證實相關訊息，一切仍以家屬說法為主。
不過他看待生死一向豁達，2024年曾在臉書發文寫下，「離開世間的種種狀況」：
陳耀昌描述自己清晨醒來，突然很有所感。他認為死亡最可怕的狀況，應該是「無憂無慮上床，然後一睡不醒，在心理上毫無防備地莫名其妙走了。」
那可能是心律不整、中風，或是心肌梗塞，是真正所謂的「撒手人寰」。他說，不負責任地「丟下一切」，連一句感謝或道別都沒有，對生活了一輩子的四周人們「不告而別」，而且家人還要為自己「收拾殘局」。
那其實並非福氣，而是不負責任。
也因此，他認為若要死去，寧可是醒著的時候發生，而且最好在公眾場合，或在公司會議時，或在家中吃飯時——「至少，你還來得及告別，說幾句遺言。但要能告別，就不能在孤獨一人時。」
話鋒一轉，他又提到，最好不要死於意外，因為這是寃死，表示這是可以避免的。在傳說中，寃死者會有寃魂，因為不甘心。「我希望在滿足的心情中離開世間，然後快快樂樂轉世投胎，不想含寃而死。」
許多人聞癌色變，但身為醫者的陳耀昌反倒認為，「死於癌症，是最溫暖的死法。」為什麼呢？
「你可以慢慢安排一切，還可以辦生前告別式，甚至可以選擇安樂死。英國醫學雜誌的主編也曾經為文，這是最好的告別人間的方式。」
