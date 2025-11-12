76歲資深男星許紹雄癌逝！17日下午公祭「開放悼念」 告別式細節曝

娛樂中心／綜合報導

香港資深綠葉「Benz哥」許紹雄，上月28日凌晨因癌症引發多重器官衰竭辭世，享壽76歲。家屬昨（11日）於限動發消息通知大家，在許紹雄設靈當日下午會設有公眾拜祭時間，讓大家一同懷念他，出殯當日則只限親屬及好友到場。

家人公布許紹雄喪禮安排。（圖／翻攝自IG）

家屬聲明如下：

我們敬重的 許紹雄先生，於公曆2025年10月28日安詳辭世，享壽八十有餘歲。茲謹定於2025年11月17日（星期一）假大圍寶福紀念館地下寶福堂設靈；翌日 11月18日（星期二）上午舉行大殮儀式後隨即出殯，靈柩奉移火化。為讓各界親友與敬重許先生的公眾人士表達悼念，治喪處現公布以下各項時間安排：2025年11月17日（星期一）公眾公祭時段：下午4時至5時 開放予公眾人士前來致敬道別。設靈以私人儀式進行僅限親屬及好友列席，敬請體諒。2025年11月18日（星期二）大殮出殯 以私人儀式進行僅限親屬及好友列席，敬請體諒。

更多三立新聞網報導

吳亦凡入獄傳慘死！台商群組爆出「家人也失聯」 關鍵疑點曝光

不倫戀重創！王子事業全面喊卡「遭爆分手粿粿」 各自療傷慘況曝

遭賓賓哥點名痛批打壓！直播主激動下跪怒反擊：拜託你一定要告我

簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組

