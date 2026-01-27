76歲金像獎影后近況曝光！「面容大變網認不出」慘白慶生被拍

娛樂中心／綜合報導

斯琴高娃（左）慶生照引起討論。（圖／翻攝自微博）

兩度奪下香港金像獎影后的斯琴高娃，近年歷經第三任丈夫、華裔音樂家陳亮聲離世，生活重心回歸中國。近日迎來76歲生日，照片曝光後，卻因外型變化掀起網友熱議，甚至被下標形容「最新狀態嚇人」。

生日會畫面可見，斯琴高娃戴著亮鉑金色假髮與皇冠造型頭飾，手捧鮮花、面帶笑容，精神狀態看似不錯。不過妝容卻成為討論焦點，臉部與脖子膚色形成明顯對比，再加上鮮紅唇色，在燈光照射下顯得格外搶眼，讓部分網友直呼「一時認不出來」、「有點嚇人」。

事實上，斯琴高娃的身體狀況近年備受關注，去年曾被拍到在機場需要坐輪椅代步，神情疲憊，引發外界擔憂。近日除了生日會照片外，也有她在外景地由旁人攙扶行走的畫面曝光，雖然行動仍需協助，但已能站立行走並投入拍攝工作，看來健康狀況逐漸好轉。

