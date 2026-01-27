76歲金像獎影后近況曝光！驚悚生日照瘋傳「認不出」 白臉紅唇嚇壞網友

兩屆香港金像獎影后斯琴高娃，白金髮色與紅唇的生日照讓網友驚呼認不出。翻攝微博

兩屆香港金像獎影后斯琴高娃日前迎來76歲生日！自第3任丈夫、華裔音樂家陳亮聲於兩年前過世後，近日一組劇組為她慶生的照片在網路瘋傳，標題驚悚寫下「斯琴高娃最新狀態嚇人？」甚至冠上「白毛獅王」之名，引發網路熱議。

斯琴高娃頂著亮鉑金色大波浪假髮，臉部妝容塗抹得極其白皙，配上鮮豔紅唇的強烈對比，讓網友直呼太驚嚇，甚至認為：「太驚悚、難以辨認。」因而還登上微博熱搜。也有網友比較76歲斯琴高娃與74歲劉曉慶的狀態，認為有四次婚姻紀錄的劉曉慶，外貌凍齡度還是略勝一籌！

角色造型引驚悚誤會！斯琴高娃帶傷站立慶生 粉碎輪椅代步傳言

事實上，這套被網友熱議的濃妝造型，其實是斯琴高娃新劇《鼓舞少年派》中的角色裝扮。當時她戲服未換，便被劇組的蛋糕與鮮花驚喜包圍，有網友表示，看著她在燭光下微笑的模樣，對比去年在機場需以輪椅代步、神情落寞的模樣，身體狀況顯然大有好轉。

網友認為74歲的劉曉慶外貌凍齡度略勝一籌。翻攝微博

早年因拍戲三度墜馬導致股骨頭壞死的她，即便曾被拍到需人攙扶，但如今能重新站立投入拍攝工作，足以證明其身體正在康復，意志力令年輕後輩佩服。

斯琴高娃在華語影壇地位崇高，1985年憑藉《似水流年》成為史上首位奪得香港金像影后的中國女演員，2007年再以《姨媽的後現代生活》二度封后。演藝生涯橫跨半世紀，代表作包括《駱駝祥子》《大宅門》及《康熙王朝》等，演技早已爐火純青。



