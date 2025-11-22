76歲金曲小姐洪小喬家中跌倒！緊急送醫缺席演出 暫時無法站立與演出
記者鄭尹翔／台北報導
《臺北大巨蛋 民歌大團圓》22日盛大登場，匯聚74位重量級民歌手，以122首經典金曲打造長達七小時的音樂時光機，重現民歌年代的黃金記憶。演出以「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」四大篇章貫穿，讓全場觀眾穿越時空，共度 2025 年最具代表性的民歌壓軸夜。
然而，原訂擔任演唱會開場的「金曲小姐」洪小喬，於日前不慎跌倒，家人緊急送醫治療，目前已返家休養。因狀況不適合長時間站立與演出，只能臨時宣布缺席，讓不少歌迷感到不捨與關心。
為延續經典精神，主辦單位臨時調整開場演出，由「擎天七美」一同登台，演繹洪小喬的成名曲〈愛之旅〉與〈你說過〉，重新喚起全場對經典旋律的感動。
