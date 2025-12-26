76歲阿公「胸部長大了」！竟是長期吃「這款藥」所致…副作用驚見勃起障礙

一名男子因長期服用螺內酯，竟罹患男性女乳症。圖／翻攝自新英格蘭醫學期刊官網

一名76歲男子最近發現乳房腫脹與疼痛，而且胸部看起來還越變越大，為此前往醫院就醫檢查，沒想到竟被確診為罹患「男性女乳症」（gynecomastia）。醫師指出，這是因為男子長期服用治療心臟衰竭與高血壓，且會抑制男性荷爾蒙的藥物，約10%男性還可能出現乳房增大等副作用，建議應調整劑量或改用其他藥物，就會慢慢恢復正常。

76歲男服用心臟病藥物多年…8個月後乳房變大了？

根據紐約郵報（New York Post）引述《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine）一項研究報導，一名76歲男子因心血管疾病，多年來一直都在服用治療心臟衰竭與高血壓的「螺內酯」（spironolactone）藥物。不料，男子近8個月卻發現自己的乳房出現腫脹、疼痛等異常狀況，前往就醫檢查後，被醫師排除腫瘤等其他可能性，最終確診為「男性女乳症」。

醫師進一步追溯病史，研判男子罹患男性女乳症的原因，可能與他長期使用螺內酯有關。報導指出，螺內酯是美國最常被開立的處方藥之一，累計處方量超過1200萬張，經美國食品藥物管理局（FDA）核准，可用於治療高血壓、心臟衰竭等心血管疾病，也應用於部分與荷爾蒙相關的男性疾病。

不過，螺內酯也會出現副作用，例如脫水、頭暈、頭痛與疲勞等，而乳房壓痛與乳房組織增生則是較為罕見的副作用之一，約有10%的男性在服用螺內酯後會出現乳房變大的情況。醫師說明，這是因為螺內酯會降低男性性荷爾蒙，如睪固酮的生成，這種副作用在女性身上可能促進毛髮生長，但在男性身上則可能導致乳腺組織增生，導致乳房變大、性慾降低、勃起功能障礙等。

醫學統計顯示，至少有一半的男性一生中某個階段都曾出現乳房組織增大的情形，部分患者可隨時間自然改善，但若確定是藥物引起，最有效的處理方式通常是調整劑量、停藥或改用其他替代藥物。不過報導也指出，並非所有男性女乳症都與藥物副作用有關，近年來也有越來越多男性因外觀困擾而選擇進行乳房縮小手術。

根據美國整形外科醫學會（American Society of Plastic Surgeons）統計，男性女乳症已成為美國男性選擇進行整形手術的主要原因之一，全美2024年共完成26430例男性乳房縮小手術，明顯高於2019年的20955例。整形外科醫師金克勞迪亞（Dr. Claudia Kim）受訪時也坦言，自2020年以來，前來諮詢並接受治療男性女乳症手術的男性患者明顯上升。

金醫師說明，男性乳房縮小手術的方式包括抽脂以去除多餘脂肪、透過切口切除乳腺組織，但也有不少患者需同時進行這兩種手術方式才能讓乳房縮小。不過，專家也提醒，雖然螺內酯存在一定副作用，但在控制男性高血壓與心臟疾病方面，還是非常重要且常用的治療藥物，建議患者若出現異常或副作用症狀，應及早與醫師討論，評估是否需要調整用藥。



