76歲陳百祥認了接受安樂死！自曝沒有牽掛：生命掌握在手裡

陳百祥認接受安樂死，自曝人生沒有牽掛。（資料圖／陳曙光攝、學者公司提供）

76歲資深港星陳百祥橫跨歌手、演員、商人身分，並累積《精裝追女仔》、《鹿鼎記》、《唐伯虎點秋香》等電影，不過，他2022年宣布息影，轉而從事其他事業，平時還拍攝短影音分享生活。日前他提到對生死的看法，坦露自己已看淡人生，更直言接受安樂死的提議。

陳百祥日前在影片中提到，近期娛樂圈有很多前輩離世，但他一直對生老病死看得很開，「第一我上無高堂、下無子女，我沒什麼牽掛，第二我覺得生老病死是唯一，是你控制不到的」，出生無法控制，衰老也不能控制，還自誇現在76歲仍看不見老態，「像我這樣老得來，沒老花、沒掉頭髮，你（能）控制嘛。」

廣告 廣告

面對親友離世，陳百祥轉換思維表示，當作對方是去移民了，「當有一個人移民去了巴西，你要30多小時旅程才能見得，你都20年不（會）去找他啦」，所以他認為安樂死就是把生命掌握在自己手裡，直率說：「只要我哪天不高興，我就安樂死囉。」

事實上，陳百祥縱橫娛樂圈44年，經歷過幾次大事件，包含表演遇燒傷意外、經商失敗破產等，但他始終挺過陰霾，且與香港女星「秀姑」黃杏秀結婚近50年，夫妻倆依然過著甜蜜的生活。不僅如此，陳百祥早就對身後事有所想法，2015年曾希望告別式有樂隊表演，引來不少網友討論，「真的看狠開啊」、「生活過得開心最重要」。

更多中時新聞網報導

世足基本款門票太少 英首相籲改善

中職》曾豪駒重掌桃猿兵符 球團喊連霸

教師荒 六都代理教師也難找