76歲陳百祥認了「接受安樂死！」 自曝看淡生死：生命掌握在手裡

76歲香港演員「阿叻」出演過多部影劇，其中與周星馳合作的《唐伯虎點秋香》及《鹿鼎記》為人所知，2022年宣布息影，改經營社群與粉絲互動。他日前才嗆日本首相高市早苗「台灣就一定會統一，那事關日本啥事呢。」引發爭議。他近日拍片透露自己接受安樂死，「安樂死是你的生命掌握在手裡，只要我今日不高興，我就安樂死囉！」

陳百祥曾在1982年為TVB台慶預演時發生嚴重燒傷意外，人生閱歷豐富的他早已看淡生死。他日前透過好友社群PO出影片，分享對於生老病死的看法，提到近日圈內老前輩離世，陳百祥坦言對生老病死看得很開，「第一我上無高堂，下無子女，我沒什麼牽掛。第二，我覺得生老病死是唯一一樣事情，你控制不到。你想病就病呀？你想死就死呀？」

陳百祥透露接受安樂死，「安樂死是你的生命掌握在手裡，只要我今日不高興，我就安樂死囉！」（圖／翻攝自微博）

陳百祥直言，無法控制出生變老和身體變化，「就像我這些老得來，沒老花、沒掉頭髮，你控製到嗎？」陳百祥指出，朋友逝世便當作他移民了，「當有一個人移民了去巴西，你要飛30幾個小時去找他，你都20年不去找他啦！」他並直率說：「安樂死讓生命掌握在手，只要我哪天不高興，我就安樂死囉。」。但他也強調自己日日贏球贏馬，活得樂觀積極。

