76歲陳百祥驚吐「不高興就安樂死！」 曝迄今「沒老花、沒掉髮」體能狀態令人驚奇

74歲陳百祥與老婆黃杏秀兩年前還去滑雪，體能狀態超過同齡人。翻攝微博

76歲的香港資深演員陳百祥，過去曾以與周星馳合作的《唐伯虎點秋香》《鹿鼎記》為人所知，自2022年宣布息影後，便轉戰經營社群與粉絲互動。近日他透過社群發布影片，大方分享對生老病死的感悟，陳百祥表示，安樂死意味著生命掌握在自己手裡，並開玩笑稱若哪天不高興就選擇安樂死，這番驚人之語引發網友熱烈討論，但他隨即也強調自己目前生活極為積極樂觀，每天贏球贏馬，活得相當精彩。

人生閱歷豐富早已看淡生老病死 陳百祥坦言上無高堂下無子女無牽掛

陳百祥曾在1982年為TVB台慶預演時發生嚴重燒傷意外，他坦言在那場重大變故後他早已看淡生死。他提到近日圈內老前輩相繼離世，坦言自己對生老病死看得很開，主因是他上無高堂、下無子女，心中並無太多牽掛。

陳百祥指出，生老病死是唯一無法控制的事，包含出生的樣貌、變老的速度或身體的變化，他更幽默舉例自己即便到了這個年紀，依然沒有老花、沒有掉髮，這都是無法強求的運氣。

陳百祥表示自己看淡生死。翻攝微博

好友逝世幽默比喻為移民巴西 直言不需因離別而過度哀傷

陳百祥表示將朋友逝世當作是對方「移民去巴西」了。他形容，就像朋友移民到遙遠的國家，飛機要坐30幾個小時，可能20年都不會去找對方，因此對於生死離別不需要過度悲觀。

他主動強調自己「沒老花、沒掉頭髮」，健康狀態超越許多中年人。網友將其歸因為自律生活（傳言他每日晨跑5公里、戒奶茶），但本人僅證實有保持運動習慣與豁達心態，尤其他身為「精裝明星足球隊」成員，74歲時還能帶球突破的球場畫面也證實他的體能狀態。



