76歲「硬朗老翁」手術後突倒下！醫列「5警訊」示警：身體早透支

醫師廖繼鼎近日分享一名76歲患者的案例，表示這位長者平日生活規律、天天運動、體檢正常，卻在一次手術後突發高燒與器官衰竭，最終發現為癌症。對此，廖繼鼎指出，這樣的狀況並非突然，而是身體長期透支、健康儲備力早已見底的結果。

廖繼鼎在YouTube頻道「出神入化廖醫師」中發布影片，指出76歲的老王每天生活作息規律，最近體檢報告也顯示一切正常，某次他做完膽結石微創手術，醫師表示手術很順利、傷口很小，並無大礙，結果就在他出院前一晚，突然出現高燒不退、呼吸困難、沒胃口等症狀。

沒想到，在檢查後發現，老王肺部感染，肝腎功能急速惡化，血壓更是低到量不出來，這讓家屬非常擔心，質疑為何平日都看起來很正常，卻突然發生這種事？廖繼鼎說，這種狀況並非突發，而是「健康電池」早就剩最後一格。

廖繼鼎說明，許多人誤以為體檢正常就是健康，但身體在崩潰前其實早就發出警訊，只是被忽略。對此，他整理出「身體崩潰前的五大警訊」，提醒民眾提早察覺、及早補救。

一、腸道菌失衡

腸道是免疫防線，好菌減少、壞菌增生會導致慢性發炎、提高癌症風險。

二、慢性發炎

牙周病與口腔發炎是最常見的「火種」，長期會損傷血管與免疫系統。

三、蛋白質攝取不足

長者常為吃清淡而營養不足，導致肌少症、免疫力下降。

四、器官儲備力下降

體力變差、恢復慢、容易疲倦都是「健康電池」電量不足的信號。

五、衰弱症

當肌肉、營養與免疫系統同時下滑，身體對壓力的耐受力會大幅降低。

廖進鼎強調，健康不是靠運氣，而是靠準備，只要每天吃得夠、睡得好、動得勤、心情穩，就能有效延緩老化與疾病風險，「防癌不是怕死，而是要活得精彩，焦點別放在會不會生病，而是今天能不能多一點能量，為明天的自己多存一點健康」。

