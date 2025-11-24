「764」網站誘迫青少年自殺 受害者家庭控訴當局無法可管

13歲少年傑伊(Jay)三年前在社群媒體上直播自殺身亡，幕後黑手是與極端網路組織「764」有關的一名霸凌者。這場悲劇至今未獲司法伸張，傑伊的父母柯比與萊斯利‧泰勒(Colby and Leslie Taylor)倍感失望，凸顯美國現行法律對於網路霸凌及誘迫自殺的規範不足。

傑伊於2022年初遭「764」組織的成員盯上，其成員潛伏在網路與社群平台物色心理脆弱或缺乏支援的未成年人，先假借友誼博取信任，再以威脅與心理操控的方式，逼迫被害人拍攝不雅影像，唆使被害人進行自殘、暴力或危及親友或寵物的行為。

執法單位指出，「764」成員會在即時通訊平台上觀賞受害者的自殘直播，並將成功逼迫他人自殘或自殺的程度與人數視為組織內部地位象徵，形成高度病態的文化。

然而，美國法律未明確將網路誘迫自殺行為定義為犯罪，案件偵辦進度停滯。

柯比接受「美國廣播公司新聞網」(ABC News)訪問時表示，「如果我現在不採取行動，不讓大眾知道發生什麼事，甚至如果還有孩子遭遇相同命運，我會對不起死去的傑伊。」

類似案件於五周前出現重大轉折，德國檢方對一名20歲醫學系學生提出謀殺指控，指控他利用「764」平台與網路霸凌誘迫的手法，操控30名未成年人自殺，其中包含在美身亡的傑伊。

泰勒一家人呼籲，國會必須盡速填補法律漏洞，將網路脅迫、數位誘迫行為納入刑事範圍，同時要求科技平台承擔更多責任，建立更嚴格的未成年保護措施。

曾參與調查傑伊案件、去年退休的聯邦調查局(FBI)探員麥孟尼格(Pat McMonigle)形容，「764成員想要毀滅世界」，並直言其行為「極度病態且危險。」

