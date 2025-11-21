77噸砂石車側翻 女教師「犧牲自己」急煞慘遭掩埋亡

中國一輛嚴重超載的砂石車在路口轉彎時失控側翻，將一輛轎車整台掩埋，44歲曲姓女教師當場身亡。（圖／翻攝自難舍深藍微博）





中國一輛嚴重超載的砂石車在路口轉彎時失控側翻，將一輛轎車整台掩埋，44歲曲姓女教師當場身亡。肇事砂石車項姓駕駛已遭警方採取刑事強制措施。死者家屬推測，事故瞬間曲女為避免波及其他車輛、出於善良本性緊急煞停。

根據《瀟湘晨報》報導，11月7日，項男駕駛砂石車失控側翻，整個車斗連同滿載的貨物砸中一輛黑色轎車，造成曲女當場身亡，其弟弟曲先生透露，姊姊當日是在下班途中遇難，被救出時已身亡。

曲先生表示，警方事後發現砂石車載重高達77噸，超出限重標準15噸，而負責人承認是他們的責任，但並未承諾任何賠償，更讓家屬不滿的是，當詢問車輛是否改裝時，負責人先稱「不知道」，隨後更保持沉默，曲先生認為，這起事件已不應視為單純的交通意外，而是涉及安全生產管理失職及危害公共安全罪，他指出，「司機聽老闆的，老闆讓他超載他才超載，現在人都沒了不說賠償，作為家屬我們是肯定要追究相關人員的責任。」

廣告 廣告

監視器畫面顯示，在砂石車壓過來的前一刻，曲女曾向右側調轉車頭，試圖躲避，由於前方和右前方都有其他車輛阻擋，她最終停下車，隨後瞬間遭到掩埋，曲先生推測，姊姊當時可能來不及反應，但也有可能是出於害怕撞到其他車輛的善良本性而緊急煞停，他透露「平時我開車戴她，我要是想插隊或者有的人插隊我不讓，我姊姊都會批評我，不想我跟別的車發生事故。」

更多東森新聞報導

台人再上門 挺義大利披薩店老闆！中國網友傻眼怒噴

俄宣稱奪庫皮揚斯克 烏國會美代表協商終戰計畫

女半裸猝死峇厘島青旅 驗出2毒...室友揭恐怖景象

